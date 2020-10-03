【NBA總決賽】小將希路正選刷新紀錄　熱火缺內線制衡湖人雙星

熱火今場可謂困難重重，尤其陣中兩大內線祖傑治（Goran Dragic）及艾迪巴約（Bam Adebayo）因傷無法上陣，對於牽制湖人進攻重心安東尼戴維斯（Anthony Davis）及勒邦占士（LeBron James）較為輸蝕。面對逆境，熱火還是一如以往奮戰到底，特別是他們三分線達四成命中率，加上占美畢拿（Jimmy Butler）的助攻，可是無奈沒法成功逆轉，最後以114：124的10分之差落敗。

由於陣中兩大主將受傷，今場熱火由美亞斯尼納特（Meyers Leonard）及希路（Tyler Herro）分別頂替祖傑治及艾迪巴約正選上陣，這亦令希路刷新總決賽史上最年輕正選球員紀錄。當然，希路沒有令球隊失望，他與畢拿從攻守兩端施壓，盡力令球隊能緊咬湖人不放。

年僅20歲零256天的希路成為總決賽史上最年輕的正選球員，原紀錄為魔術手莊遜的20歲零264天。（Getty Images）

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可是，湖人氣勢甚強，一開局即由侯活（Dwight Howard）及安東尼戴維斯強攻禁區。幸熱火同時憑希路、奧利尼克（Kelly Olynyk）於三分線相繼發炮，慢慢收復失地，首節以23：29稍為落後。湖人在次節保持手感，占士、卡路素（Alex Caruso）和格林（Danny Green）各命中三分球。惟韌力十足的熱火憑畢拿、紐寧（Kendrick Nunn）及奧利尼克從三分線還以顏色，追至縮窄分差至43：47，不過湖人輕鬆由朗度（Rajon Rondo）組織攻勢，安東尼戴維斯繼續肆虐禁區，將比數拉開至68：54完上半場。

湖人強勢防守，即使畢拿殺入籃底，仍被湖人球員包圍，包括占士的「重點」招呼。（Getty Images）

面對熱火上半場的鬆散防守，占士在三分線如魚得水。（Getty Images）

半場休息後，熱火繼續從外線進攻，克魯達（Jae Crowder）和羅賓遜（Robinson）先後命中三分球，畢飯與米亞斯尼納特連續強攻籃下得分，可是熱火未能逆轉局面。安東尼戴維斯繼續展示強大的內線統治能力，單節八投七中且攻下15分；占士亦貢獻了11分。第三節完結前，熱火憑希路突破內線且兩罰俱中，以93：103的10分之差完結。

安東尼戴維斯今場無人能阻，個人貢獻32分、14籃板。（Getty Images）

紐寧力阻安東尼戴維斯得分：

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雙方在末節戰況膠着，兩隊比分一直維持10分之差，湖人未能大大拋開，熱火也未能取得優勢。完場前不足2分鐘，安東尼戴維斯雙手入樽得分，終於助湖人以119：106領先打破僵局，占士隨後挑籃得分，加上卡特維普比（Kentavious Caldwell-Pope）最後53秒再次命中分球，任熱火的奧利尼克如何力追也不果，最後熱火以114：124遺憾落敗，場數落後0：2。

今場後備上陣的奧利尼克（右）表現出色，無奈攻入24分、9籃板的他沒法拿下一勝。（Getty Images）

眼看隊友今場缺少內線力量，一度陷入苦戰，因傷未在陣容之列的艾迪巴約（Bam Adebayo）在旁顯得擔心。當下，艾迪巴約滿腦子都希望上陣，惟他因為肩頸拉傷只能作座上客：「我希望下一場自己能夠回歸陣容，現在我感覺不錯，相信能夠上陣。」艾迪巴約一心只想盡快回歸，為球隊爭勝出一分力：「我們會拼命而戰，我有信心能夠逆轉局面，我們會繼續戰鬥下去。」

艾迪巴約今場只能憂心地在後備席觀賽。（Getty Images）

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