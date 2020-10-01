本地籃球｜籃總宣布即將重啟工商盃　本地銀牌及聯賽明年3月復辦

香港籃球總會早前「一刀切」本地籃球賽季，順延至明年8月開打。聲明一出引來各界迴響，籃總隨後表示若政府放寬措施，將盡快重啟球季。故此，當政府宣布體育活動豁免於限聚令，籃總今天（10月1日）於傳媒群組中公布：「本會即將立刻重啟所有籃球活動。」

根據慣例，高級組銀牌賽多於3月下旬開打，男、女子甲組聯賽則於5月初舉行。無奈今年各項賽事受新冠肺炎疫情影響，康文署關閉室內及室外球場，各支球隊難以維持訓練。

因疫情影響，康文署先後多次關閉室內、室外運動場地。（資料圖片）

本地疫情曾於6月稍為緩和，籃總更新一度中斷的工商盃賽程，定於7月13日晚上「復賽」。惟疫情反彈，籃總當天早上決定即時煞停比賽，再度無限期押後賽事。此後疫情一直嚴峻，各大球場關閉，加上限聚令，重啟賽季看似遙遙無期。

滿貫原定於7月13日晚上舉行的工商盃出戰南狐A，可惜籃總突然於當天早上叫停賽事。（資料圖片／羅灝津攝）

籃總更新網頁通告，宣布再度押後工商盃全港公開籃球賽。（香港籃球總會官網）

復賽未見曙光，籃總於8月初直接以「所有康文署屬下的體育館，將會有一段相當長的時間關閉，各球隊相對會缺乏練習的場地和時間」為由，決定取消2020年銀牌賽及聯賽，並表示「為配合亞洲籃球協會舉辦的國際性賽事」，將賽期延至2021年8月後。

消息一傳出，引起不同的「反對」聲音，籃總隨後再以聲明回應：「倘若疫情有緩和跡象，可以盡快利用一兩個月時間與各參賽隊伍進行緊急協商，務求達成於短期內開辨賽事的可能。」

籃總於8月初宣布取消2020年銀牌賽及聯賽，並延至2021年8月開季，引起極大迴響。（資料圖片／張倩儀攝）

如今疫情再次放緩，康文署宣布10月2日重新開放部分免費康樂場地，包括足球場、籃球場、排球場、手球場、投球場、滾軸曲棍球場、板球場，通告又指「進行隊際比賽或訓練時，每個球場上的球員及裁判人數上限，應遵照相關隊際運動的比賽規則」。換言之，各項運動終能如常舉行或安排訓練，籃總配合政府的防疫措施，立即重啟所有籃球活動，為即將於11月底出戰FIBA亞洲盃外圍賽的港隊安排訓練。

香港隊將於11月27日及30日對新西蘭與關島，急需場地及時間組軍備戰。（FIBA官網）

國際賽事如箭在弦，籃總優先安排場地讓球隊備戰。（FIBA官網照片）

出外打波注意事項！（按圖放大）：

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本地賽事方面，去年12月已開打的工商盃，打到一半被腰斬，籃總表示將會「復賽」。至於大家非常關心的銀牌賽及聯賽，籃總認為各支球隊需要足夠訓練備戰，故此計劃明年3月舉行，場地以修頓室內場為主，另外租用荃灣體育館為次選。

籃總最後承諾如果比賽場地「因不可預見的因素而被迫關閉」，他們將盡力安排比賽順延至場館重開後立刻進行。

工商盃男子組焦點參賽球隊：

+ 3 + 3 + 3

工商盃女子組焦點參賽球隊：

+ 5 + 5 + 5