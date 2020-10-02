【籃球熱話】兩大名將霸氣打賭　韋迪、奧尼爾為了球隊賭上的榮譽

由湖人與熱火合演的NBA總決賽充滿話題，外界均預計強勢的湖人能夠高舉總冠軍。不過熱火名宿韋迪（Dwyane Wade）不是這樣想，他當然支持效力多年熱火。近日他與湖人名將奧尼爾（Shaquille O’Neal）就「誰是總冠軍」爭得面紅耳熱，兩位更為了愛隊賭上了個人榮耀，落敗一方要放棄自己一座FMVP獎座，這種的豪賭不是每個人都賭得起呢！

外界大多預計湖人能夠繼西岸冠軍後，再下一城高舉總冠軍，重返巔峰之餘，將總冠軍獻給今年初離世的湖人傳奇高比拜仁（Kobe Bryant），單是這份意義已經令外界一致看好及支持湖人奪冠。

湖人的永遠傳奇高比與次女Gianna於今年初因直升機墜毀不幸離世。（Getty Images）

湖人除了劍指總冠軍重返巔峰外，奪冠有一層更深的意義。（Getty Images）

過去十年NBA總冠軍賽戲碼：（按圖放大）

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湖人名宿之一奧尼爾當然盼望紫金兵團能夠登頂，不過另一位球星韋迪卻看好熱火。韋迪與奧尼爾早前在NBATV節目中，二人表明各自的立場，奧尼爾表示湖人如果拿下今年總冠軍，將是非常特別有意義。看好熱火的韋迪認為熱火奪冠的話，亦有其獨特象徵意義：「這將是熱火第4個總冠軍，第一個沒有我的總冠軍。其他人問我如果球隊拿下總冠軍，自己會否妒忌？當然不會，我也是熱火傳奇的其中一人，我是第一個為熱火奪冠的人！」

兩位NBA名將奧尼爾、韋迪為了支持各自的球隊，賭上了自己生涯最重要之物。（Getty Images）

韋迪與奧尼爾之間的「豪賭」：

Shaq and D-Wade made an all-time NBA Finals bet @br_betting



Loser has to give up their Finals MVP trophy 😳



(via @NBATV) pic.twitter.com/CBJfv6Wq53 — Bleacher Report (@BleacherReport) September 30, 2020

兩位名將爭論得激烈，奧尼爾提議不如來一場豪賭：「讓我們賭一場吧！如果熱火奪冠，我給你一座屬於我的FMVP獎盃。」單是這樣聽便覺得很不可思議，韋迪竟然同意：「好吧！如果湖人奪冠的話，你拿走我的FMVP獎座吧！」

韋迪為了支持熱火，賭上了他身後的FMVP獎盃。（影片截圖）

奧尼爾提出以各自的FMVP獎盃作賭注。（影片截圖）

兩位名將的「打賭」真的不是一般人能夠參與，奧尼爾於今場賭局之中被看高一線，先不說他力撐的湖人於總決賽搶佔優勢，他的「賭本」亦相對雄厚，皆因他擁有3座FMVP獎盃，對手韋迪則只有一座。不過從熱火首場對戰後，陣中主將祖傑治（Goran Dragic）及艾迪巴約（Bam Adebayo）受傷，看來韋迪唯一一座FMVP獎盃甚為「危危乎」。

為了回應韋迪無底線的支持，看來熱火真的要拼盡全力。（Getty Images）

NBA吉祥物全員圖鑑（按圖放大）：

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NBA吉祥物的逗趣時刻：（按圖放大）