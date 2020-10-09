【籃球熱話】韋斯保克一個暖心舉動　感謝酒店房務員辛勞打掃

火箭於西岸季後賽次輪不敵湖人出局，球隊撤離奧蘭多迪士尼園區返家。陣中球星韋斯保克（Russell Westbrook）離開下榻酒店前，為了感謝連月來為他們打掃以及照顧日常起居的房務員，豪氣留下8000美元（約6.2萬港元），這筆「小費」一點都不少。

NBA選址奧蘭多迪士尼園區以「隔離泡泡」形式復賽，動員甚多，尤其每天負責為職球員檢測的檢測員，以及於不同酒店服務22支復賽球隊的酒店職員。

NBA賽季將於奧蘭多迪士尼園區復賽。（Disney.com）

復賽後球衣銷量排行榜（按圖放大）：

+ 17 + 17 + 17

球員於園區內享用各大禮賓服務（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

酒店服務人員不僅負責餐飲及打掃，更要確保園區生活環境是安全、清潔的。萬一球員不幸確診，他們更要消毒清潔，可說是用生命去工作。所以，韋斯保克決定以「他的方式」回饋這班勞苦功高的服務生。

韋斯保克感謝酒店的貼心照顧，決定慰勞他們。（Getty Images）

外媒報道韋斯保克的暖心舉動。（Twitter截圖）

「他們都很照顧我們，花費很多時間與精力在工作，給他們小費是正確的事情，我自己也喜歡做正確的事情。」韋斯保克早前於訪問談起此事，但沒透露金額。查證後，原來韋斯保克放下的「小費」足足8000美元，他離開前更將房間打掃得一塵不染。估不到韋斯保克表面冷酷霸氣，原來藏住一顆感恩、溫暖的心。