【NBA總決賽前瞻】距離隊史第17冠一步之遙　湖人必勝的方程式

NBA總決賽湖人3：1領先熱火，距隊史第17冠只有一步之遙，「紫金兵團」明日封王並不意外。外界普遍認為熱火戰力不及湖人，缺了祖傑治（Goran Dragic）這進攻基石令占美畢拿（Jimmy Butler）擔子頓加千斤重，就算艾迪巴約（Bam Adebayo）趕及復出亦已無補於事。 惟除了戰力，若熱火勢要「截糊」仍得跨過一條「方程式」。 NBA總決賽 Game 5 明早9時正開賽

「2：2有價講、3：1就唔使再講」，大概不少NBA球迷在日前總決賽Game 4後也道出此話。事實熱火Game 4表現對辦，其「區域聯防」亦續能減低湖人雙星的殺傷力，順利壓着安東尼戴維斯（Anthony Davis）單打及低位進攻機會。

NBA總決賽湖人3：1領先熱火，距隊史第17冠只有一步之遙。（Getty Images）

奈何該戰湖人綠葉及時甦醒，早前被球迷連番抨擊的丹尼連格（Danny Green）及卡達維樸比（Kentavious Caldwell-Pope）的25分成為勝利根基，加上AD尾段的關鍵三分，熱火最終無力反撲。

過去十年NBA總冠軍賽戲碼：（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

剛復出的熱火前鋒艾迪巴約則認為球隊仍有翻盤的機會。（Getty Images）

不過總決賽一日未完也不能放棄，熱火兵們面對明日的背水一戰亦未有膽怯，前鋒艾迪巴約則表示：「我們還有機會的，仍然有信心；外界不看好我們，每個人都在質疑我們，但只要教練團和每個成員都有信心，那樣就夠了。」

不過縱使熱火眾志成城，在落後至1：3的局面裏，熱火要抗衡的也許不是湖人攻勢，是一些法則。

聽聽港、台兩地球評、評述員點睇：

熱火缺了祖傑治（Goran Dragic）這進攻基石，令占美畢拿（Jimmy Butler）擔子頓加千斤重。（Getty Images）

落後1：3最後反底封王 NBA史上僅一次

在落後1：3下急起直追最後封王，NBA史上僅有的一次，就是為人熟悉、2016年由勒邦占士帶領騎士逆轉勇士；此幕大家記憶猶深。（Getty Images）

翻查NBA歷史，一共有35次總決賽場所3：1的經歷，其中34次領先球隊最終亦能順利封王。也許會有熱火球迷亦為，有一次的翻盤紀錄，形勢非完全絕望。惟僅有的一次，就是為人熟悉、2016年由勒邦占士帶領騎士逆轉勇士。究竟能否讓「大帝」由翻盤變成被翻盤？前4戰場均27.5分10助攻7.8籃板的占美畢拿也說笑也許只有一個方法：「比湖人得到更多分數。」

勒邦占士「叫得糊」就必食的功力

勒邦占士（Lebron James）對上一次亮相總決賽為2016年，並以「大三元」的27分、11籃板及11助助騎士拿下了隊史首冠。（Getty Images）

信不信由你，勒邦占士（Lebron James）生涯4次在總決賽「叫糊」，前3次亦無浪費奪冠機會。2012年勒邦占士與韋迪、保殊帶領熱火於總決賽對陣雷霆輕鬆4：1勝出，當中他於Game 5以「大三雙」轟下26分、11籃板板及13助攻，拿下了生涯總冠軍。接着一年的總冠軍賽，勒邦占士對手換上馬刺，Game 6雷阿倫的救命三分除了成為NBA經典，也助熱火逼使球賽進入「搶七」狀態。

明日一戰勒邦占士會否以「大三元」終結呢？（Getty Images）

終於面對「食糊」機會，占士轟下了37分、及12籃板，「back to back」封王。至2016年總決賽，回歸騎士的占士在落後1：3的情況下「搶七」成功，該戰他亦以「大三元」的27分、11籃板及11助助騎士拿下了隊史首冠。

名家心目中的總冠軍及FMVP？（按圖放大）

+ 9 + 9 + 9

據往績可見，勒邦占士在決勝一戰「雙雙」是基本、「大三元」為霸氣，3次「Match Point」場均30分、11.3個籃板和9.3次助攻，明日熱火能否壓得住此氣焰？

曼巴球衣的神秘力量

西岸決賽Game 2，安東尼戴維斯穿「曼巴球衣」射入絕殺三分。（Getty Images）

自NBA巨星高比拜仁1月尾不幸意外身亡後，湖人隊上下矢志為高比以戰，以總冠軍向此「紫金傳奇」作最後致敬。至高比拜仁生忌當日，湖人更換上由高比設計的「黑曼巴球衣」作戰，冀承接曼巴精神於季後賽過五關斬六將。

一場直升機墮毀事故，帶走了永遠的湖人傳奇高比及次女兒Gianna在內9人的性命。（Getty Images）

湖仁確定球隊將於Game 5穿上「黑曼巴球衣」。（Twitter截圖）

的確，穿起此球衣的湖人特別醒神，於首輪至今的4個系列賽中4戰全勝，當中包括西岸決賽Game 2，安東尼戴維斯穿「曼巴球衣」射入絕殺三分，相當熱血。湖人原定於總決賽Game 2及Game 7穿上這球衣，如今提早穿着，顯示出球隊的必勝決心。

NBA總決賽賽程，由體通天下（NBA港澳官方媒體合作夥伴）轉播：