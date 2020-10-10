【NBA總決賽】湖人熱火射手大不同　連Snoop Dogg都嫌棄D格連？

NBA總決賽第5戰湖人和熱火繼續鬥過你死我活，儘管湖人經已佔着3：1的優勢，但在今場的最後關頭仍然未能及時了斷。 兩隊主力勒邦占士（LeBron James）和占美畢拿（Jimmy Butler），分別交出40分、13籃板和7助攻以及35分、11籃板和11助攻，各自都在用生命打球不分上下；倒不如看看兩隊射手D格連（Danny Green）和羅賓遜（Duncan Robinson）的不同，分別是一人把握不到主力造出空間；另一人則化成為主力製造空間的射手。

湖人球迷強烈要求 奪冠也要扣起格連戒指

今場湖人和熱火撕殺到最後讀秒階段，其中關鍵的一球備受討論。勒邦占士鏟入籃下，熱火4人同時包夾，占士見勢將球向後傳到D格連手上。時間剩最後9秒，湖人落後一分，D格連卻心急射出這球「Wide Open」三分，但拋物線太短僅僅中前框，失去最後也是最佳的進攻機會；雖然這未必是敗陣的主因，但作為射手無疑是會被嘲笑的畫面，而今場僅交出8分。

D格連多次射出「Air Ball」。（Getty Images）

復賽8月開始至今，D格連的表現一直未有改善，命中率偏低，在關鍵時刻未能做到射手責任，讓球迷大失所望，就連湖人忠實粉絲，著名Rapper Snoop Dogg都在Instagram上表示不滿：「W.T.F. Man」。反應不僅如此，隨後更有球迷在網上發起投票，要求聯盟如果湖人奪冠不要將冠軍指環頒給D格連，因為他的表現並不足以得到一個冠軍，引起球迷反感，半季之間由「聖堂射手」變成「靈堂射手」。

D格連與多時都未能把握占士造出的起手機會 。（Getty Images）

過去十年NBA總冠軍賽戲碼：（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

事出必有因，季後賽D格連的表現平平，場均個人得分7.8分，首兩輪的賽事D格連命中率尚算過得去，在第二輪仍能調整到四成；但到了西岸決賽和總決賽階段，命中率再下滑，其中西決的兩分命中率只有29.3%，而總決賽的三分命中率更只有25.8%。D格連本是湖人今季找來的補強射手，過往在馬刺和速龍都敗奪冠的經驗，處理總決賽本應更老練，但在重要關頭連最「穩陣」的外圍都起不了作用，加上很多時，占士的牽引力都為射手造出許多三分「Wide Open」，但D格連不是射出「Air Ball」就是前框，自然成為圍剿對象。

D格連的命中率偏低。（Getty Images）

今場最後9秒，D格連射失一球「Wide Open」三分。（Getty Images）

可是有美國媒體指出，本季季後賽，D格連出賽476分鐘，期間湖人比對手得分多出148分；當他沒有上場的436分鐘內，湖人只比對多得14分，從數據可見，雖然D格連的得分貢獻不大，但防守端仍然表現不俗，將勤彌補手感差的事實。

熱火射手羅賓 從落選到成為球隊重心

反觀，熱火26歲射手羅賓遜在今季的季後賽讓人眼前一亮，從選秀落選、發展聯盟再到熱火射手，今季可是打出身價。今場更以7球三分球，刷新總決賽單場最多三分球紀錄，更交出26分、5籃板和2助攻。

今場羅賓遜刷新總決賽三分球紀錄。（Getty Images）

從一開始就被看低的熱火「功臣」（按圖放大）：

+ 24 + 24 + 24

作為第一次打入季後賽的「新手」，羅賓遜數據交足功課，兩分命中率保持四成以上，三分則保持在三成半以上，場均射入3球三分。除了入球，羅賓遜的作用在於拉大進攻的空間，他的外投讓對手防守不敢鬆懈。當他和艾迪巴約（Bam Adebayo）配合，不斷做出無球掩護和「Hand Off」，就能迫對手在換防與否之間做出決定，從追防中「偷時間」起手，同時製造空間好讓畢拿攻入籃下。此外，羅賓遜「Hand Off」起手命中率高達21.5%，為聯盟中的第三高，定點三分也有33.9%，命中率之高起了威嚇作用，也能利用走位為隊友製造更多單打的位置，也解釋到為何羅賓遜能一直在場上。

前途不可限的射手。（Getty Images）

但在成為熱火的進攻系統的重心之一前，羅賓遜只是一個沒有球隊要的落選新秀，輾轉在發展聯盟打滾；5場賽事的時間，羅賓遜的命中率達到58%，三分命中率更有63%，這促使熱火和他簽下一份雙向合約，每季能為熱火披甲45場，其餘時間只能留在發展聯盟。雖然從低打起，但羅賓遜並沒有放棄任個一個機會，也沒有自吹自擋，更在接受《ESPN》訪問時說過自己並不是一個好球員，或許是認清缺點才不會原地踏步。

從被看低到打出身價。（Getty Images）

NBA史上15大三分射手：（按圖放大）

+ 24 + 24 + 24

最近更有美媒爆出，羅賓遜在大學期間因擔心自己的球員生涯即將完結，因而聯絡媒體，詢問有關「入行」當體育記者的事。知道自己的身形、技術很難打動球會，於是先為自己找一條後路，然後才加入發展聯盟。謹慎小心、不張揚的性格，大概就成就這位射手的角色，在場上默默走位，直到有一刻出手的機會，就能用入球替自己說話。