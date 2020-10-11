【NBA總決賽】占士與畢拿出盡奶力　「王者VS小強」成就巔峰對決

當大部分人都以為NBA總決賽會由西岸強權湖人橫掃，熱火就偏像「打不死的小強」一樣，頑強且保持生命力的奮戰到底。 兩大主將和球隊風格不一，或許正是今季精彩之處，除了是「老將」勒邦占士（LeBron James）的另一種高峰，也是畢拿（Jimmy Butler）帶兵成長的一個過程。兩大主將少不免被外界比較一番，經過昨天（10日）的第五戰後，占士開腔大讚這位後輩。

湖人對上熱火，從球員的名氣到經驗都比後者高出至少一班，因此熱火在賽前就被不少球迷看低一線，但現實是熱火在第五戰將場數追近至2：3，雖然仍然落後，卻距離總冠軍又行近一小步。

兩人都各自表示相當享受這樣高強度的對決。（Getty Images）

今季的總冠軍戰可說是近年來少有的精彩，就連占士都不禁認同：「對，這就是比賽之美，這是最高水準的競爭。」

他有風度地讚揚畢拿：「我們都在把握機會，嘗試為球隊製造機會，我倆都想帶來勝利，但看到的是他有能力帶領球隊再打一場，他今晚確實比我做的好，所以拿下了比賽。」

35歲能有這樣的表現和體力實在不容易。（Getty Images）

【過去10年NBA總決賽戲碼】（按圖進入）

+ 4 + 4 + 4

占士：「我是不是真的老了？」

的確，占士和畢拿都拼了命想要獲此一勝，從畢拿全場僅休息49秒，賽後累得腰都挺不直就知道什麼叫出盡「奶力」。

除了全力以赴，占士也表示自己要保持平常心，看過影片後就再調整，但卻忍不住這樣檢視自己：「我以前無論面對馬刺還是勇士，又或者是速龍和公鹿，我從未懷疑過自己，但現在我快要36歲了，我會想：我是不是真的老了？是不是已經到了極限？」

占士總決賽場均達到30.2分。（Getty Images）

從數據上看，今年36歲的占士仍然「當打」，絕對不比年輕人差，仍有力在隊中做一個衝鋒陷陣的角色。今年季後賽占士場均上陣36分鐘，在總決賽階段時間更上升到39.1分鐘，場均30.2分、11.4籃板和8.2助攻，比起前三輪場均再多3分。

雖然不少球迷批評占士在Game 5末段將關鍵球傳回給三分線上的D格連（Danny Green）是因為不想「孭飛」，但當時占士上籃面前有三位防守者，剛好瞄到D格連有三分「Wide Open」，回傳也是合理做法。

客觀數據上，他確實一力承擔起球隊得分的重任。因為除了安東尼戴維斯（Anthony Davis）的28分和卡特維普比（Kentavious Caldwell-Pope）的16分外，其他隊友僅交出個位數得分，占士的40分已經是「交足貨」。

不少球迷相當緊張明天的第六戰。（Getty Images）

畢拿一人獨力支撐熱火

另一邊廂，熱火主將占美畢拿（Jimmy Butler）Game 5上場超過47分鐘，接近沒有休息的狀態下堅持高強度對抗。

總決賽的上陣時間比第一輪多出9分鐘，也因為熱火人腳少，祖傑治（Goran Dragic）又因傷缺陣，畢拿只好「頂硬上」。數據方面，畢拿總決賽場均29分，比季後賽前段多出10分，加上8.6個籃板、10.2助攻和2.6偷波，全能表現除了貢獻分數，也帶動全隊，讓隊友發揮自己的價值。

打完一場，畢拿幾乎沒有休息，賽後筋疲力盡 。（NBA Instagram）

從一開始就被看低的熱火「功臣」（按圖放大）：

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熱火隊中的射手如鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson）和小將希路（Tyler Herro）等，在球隊的系統下和內線不斷無球走位、掩護然後「Hand Off」起手。

畢拿在球隊之所以如此重要，就是牽引到防守者無法不將注意力放在他身上。因此在畢拿持球走動或鏟入籃下的時候，防守者需要隨時補位，在換防與否決定間，就容易出現漏洞讓射手開弓，可說沒有畢拿的侵略性，射手們難以在靜止的陣地中找到空間起手。

明晨的Game 6，35歲的占士再次有機會帶領湖人重奪王座，不過他亦知道，31歲的占美畢拿和隊友會擋在前面，燃燒自己所有抵抗到最後一刻。