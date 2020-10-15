【NBA】由Playboy模特兒化身湖人班主　Jeanie Buss重塑紫金王朝

NBA總冠軍終落在湖人手上，奪冠後眾生相，戴維斯（Anthony Davis）哭得眼眶通紅，侯活（Dwight Howard）樂得像一個小孩，抱著獎盃不放，而勒邦占士則用力擁抱著一位金髮女生，Jeanie Buss。 這一天，她成為了史上第一個擁有NBA總冠軍的女班主，接過亡父Jerry Buss的擔子，又經歷胞兄管理的黑暗時期，湖人重返總冠軍，Jeanie終於見到曙光。

Jerry Buss1979年夏天以6750萬買下湖人隊，用了34年時間讓湖人由一支戰績平平的球隊，變成西岸強權。同在媒體發達的荷里活、資金充裕的大城市，但快艇卻不見得同樣的興盛。在Jerry Buss管理的34年間，湖人16次殺入總決賽，10次拿下冠軍，打造80年代的「Show Time」、千禧年的「O.K.」連線和加素（Pau Gasol）加盟的2連霸。

Jerry Buss買下湖人，創下湖人紫金王朝的歷史。（Getty Images）

作為禪師舊愛，自然從他身上學到不少，賽前jeanie也用他的話來鼓勵球隊。（Jeanie Buss Instagram）

班主除了是球隊的財政支柱，也是決策人，一個決定就能改變球隊的命運；王朝的建立就證明了Jerry Buss的眼光：在冠軍教頭和魔術莊遜（Magic Johnson）之間，他選了後者成了創舉；高比（Kobe Bryant）和奧尼爾（Shaquille O’neal）連線後期，兩大巨星不合，勾心鬥角，他選擇留下高比放去奧尼爾，平撫高比後再換來加素，成就連霸。

Jeanie和哥哥Jim Buss仍為湖人工作。（Getty Images）

得到總冠軍後，Jeanie在壁畫前拍照。（Jeanie Buss Instagram）

2012年，Jerry Buss因癌症去世，留下的湖人大權就自然由兒子Jim Buss接手，負責籃球事務的管理，但從2013年到2016年，戰績「插水」，由27勝55敗「進化」到21勝61敗，17勝65敗，三年總計僅得65勝，甚至比勇士單季的勝場更少。每年都誇下海口能重返榮耀，相信球隊一定會入季後賽，如做不到辭職，但到最後湖人的票房甚至要靠高比的退休巡迴撐起；Jim欽點的三名教練：迪安東尼（Mike D'Antoni）、史葛（Byron Scott）和禾頓（Luke Walton）通通不適用，更湖人連續5年無緣季後賽。

Jeanie和哥哥Jim Buss仍為湖人工作。（Getty Images）

10年來影響着湖人的畫面：

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隨後湖人官方更發出聲明，表示魔術莊遜不再擔任球隊榮譽副總裁，以後的言論和觀點都只代表自己，不再代表湖人管理層。美國媒體曾分析，主要是因為魔術莊遜經常在Twitter、Facebook等社交媒體和公開場合多次發表NBA的言論，加上老闆Jim Buss討厭有人插足自己領土，對各人的意見排斥，用人更是依照個人喜好，才會不歡而散。

Jeanie接手爸爸Jerry Buss的湖人大權。（Getty Images）

種種的決定，除了不能讓湖人向好的方向走，更讓妹妹Jeanie有微言：「爸爸在世的時候，他將湖人打造作一個大家庭，對湖人中每一個都盡心盡力，但Jim只是把籃球當工作，不再問大家意見，我很不喜歡這一點。」在哥哥掌權時，Jeanie Buss就負責領導層的管理，兩人經常發生爭執和不合。2017年，Jeanie「奪權」成功，成為球隊的最高決策。

雖然已經58歲，但仍保養得宜。（Getty Images）

湖人10年後重奪總冠軍，球迷紛紛到街頭同賀（按圖放大）：

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但這位人稱NBA最美的女老闆，也少不免有花邊新聞。Jeanie年輕時曾為雜誌《Playboy》任模特兒，也曾經是「禪師」積遜（Phil Jackson）的未婚妻，但在2016年解除婚約，58歲的她仍然單身，更一度傳出和Jeanie獨愛後衛古斯馬（Kyle Kuzma），不願將其交易的消息。但從球隊角度，至少事隔3年，Jeanie能帶領湖人回到冠軍寶座，自己也創下歷史，重新展開紫金王朝。

Jeanie年輕時曾為雜誌《Playboy》任模特兒（網站截圖）

傳聞Jeanie獨愛古斯馬。（Jeanie Buss Instagram）

同場加映渣是天生的體壇劈腿男逐個數：

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