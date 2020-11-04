【NBA】新球季開賽方案　擬12月或1月開打　球員工會意見分歧

NBA新球季開幕還未確定日期，惟日前聯盟公布兩可行方案，並與球員工會談判，預料美國時間周五有投票結果。

兩大方案討論分別圍繞12月、1月開幕的利弊，而聯盟以希望盡量降低財務損失，故此傾向聖誕前開鑼。

NBA新球季開幕還未確定日期，現階段球員工會正在談判，預料美國時間周五有投票結果。（Getty Images）

NBA提議如新賽季12月23日開打，為期3周的訓練營將需在12月2日開始，緊接不多於4場的季前賽。開季後72場常規賽，每隊平均打14輪「back to back」賽事。明星賽周末將在3月初舉行，常規賽則約5月17日結束，然而季後賽將從5月尾開打，預計總決賽約7月23日結束。

據指不少在亮相剛剛季後賽的超級球星有意明年1月開打。（Getty Images）

反之明年1月19日開打的方案，訓練營則需在12月29日前開始，常規賽縮減至60場，惟「back to back」賽事增加至每隊平均24輪。4月10日將是明星賽周末，常規賽延至在6月結束。季後賽將在6月29日左右開始，總決賽預計8月尾結束。

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對於未有參與奧蘭多迪士尼復賽的球隊如勇士，不贊成1月開打。（Getty Images）

自今周一起，球員工會方面就開季日開始討論，據指不少在亮相剛剛季後賽的超級球星有意明年1月開打，但對於那些未有參與奧蘭多迪士尼復賽的球隊則不贊同。事實NBA新球季計劃當務之急，《ESPN》指出就工會的意見分歧，NBA總裁施華（Adam Silver）也嚴正告知球隊「我們時間已經不多了」。