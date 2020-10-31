【籃球娛樂】萬聖節群魔出動嚇餐飽　細數近年NBA球星經典造型

過往萬聖節正值NBA賽季開鑼不久，各支球隊均需要備戰或剛好遇上比賽日，球星們都會精心「扮鬼扮馬」進場，讓大家猜猜「我是誰」。惟今年賽季因一度停擺導致延遲完季，加上新冠肺炎疫情關係，未有安排大型派對讓球星狂歡，不如一同回顧球星們過去的經典造型。

去年因電影《Joker》（小丑）大熱上映，不少球星在萬聖節派對中打扮成不同版本的小丑，包括唐斯（Karl Anthony Towns）變身成華堅馮力士（Joaquin Phoenix）的小丑、禾爾（John Wall）的希夫烈格（Heath Ledger）的小丑，或是比爾（Bradley Beal）的謝拉力圖（Jared Leto）版小丑。不同版本各有特色，這些球星又能否還原神髓呢？

木狼球星唐斯打扮成希夫烈格版本的小丑。（木狼instagram）

穿上護士服的小丑真的驚嚇萬分。（Kayla Thomas Instagram）

球星們近年萬聖節造型，大家認得幾多個？（按圖放大）

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要選出近年最有心思的打扮確實有點難，不過印象最為深刻的還是史堤芬居里（Stephen Curry）裝成高海寧，啊！不！是《恐懼鬥室》的Jigsaw才對。猶記得他在2017年於賽前踩住三輪車進場，最後還拋下語帶雙關的對白：「Hello! I want to play a Game」（電影中的經典對白，Game亦能代表比賽），實在令人難以忘記。

居里於前年的精心打扮，讓人留下深刻印象。（影片截圖）

居里經典萬聖節進場造型：

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