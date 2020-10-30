【NBA】聯盟決定聖誕前開打　去季收入大縮水　今季首要任務是……

過去的賽季，疫情來襲打碎了NBA的如意算盤，一度經歷停賽，即使是復賽也只能在奧蘭多迪士尼「Bubble」進行。盡最大的努力讓賽季完成，NBA也是避不過一定程度的損失，甚至要因而打破過往的堅持。

湖人在「Bubble」中成功一圓冠軍夢，在大肆慶祝和大灑紫金彩紙的時候，但一切都是過眼雲煙，留下的就是聯盟損失的數字；根據官方的數據， 上季總收入為83億美金，較2018-19年賽季減少10%。因為場數減少、球迷也沒法入場觀戰，在環環相扣的情況下，贊助商也撤資、周邊商品更是無人問津。球員們只能像練球一樣閉門作戰，即使是冠軍戰的收視率也創下歷史新低，無不影響聯盟的收入。

施華應該因為資源問題相當頭痛。（Getty Images）

場邊的熒幕，甚至是籃下也是一個放廣告的地方。（Getty Images）

正因為這季損失超過15億美元，聯盟才會剛完季就焦急地希望今年內再開季，更主張回到主客場制的「玩法」。今日（30日）NBA董事會決議有結果，決定在12月23日開打，因為這個最時間點比延遲會讓增加約5億收益，現時正與球員工會協商，但整體得到的回饋都是負面的，應為過於倉促。

球衣的一小角都會有廣告商標。（Getty Images）

對於聯盟來說，現是最缺的就是資金，必需盡快想辦法「止血」，所以放下過往的原則，決定讓賭場和酒類企業贊助，開放球場地板廣告以增加收入。過往，這些種類的廣告都不被允許，大概是因為NBA品牌的原因，賭場和酒類企都會被視作「不健康」的類別，但今時不同往日，開源節流，增加收入才是聯盟或施華（Adam Silver）的首要任務。

原則就在必要是被打破。（Getty Images）

湖人10年後重奪總冠軍，球迷紛紛到街頭同賀（按圖放大）：

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