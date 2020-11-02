【NBA】身型打法強悍成狀元熱門　奧拉迪普師弟自信豪言比韋迪強

NBA因為疫情影響賽季導致所有日程均順延，2020-21年度選秀也將會延至11月18日於網上舉行。 其中一位新秀，堪稱是今屆選秀會狀元大熱門的愛德華（Anthony Edwards），被問及外界將他與名宿韋迪（Dwyane Wade）相提並論，但他仍自信表示：「當我在電視看到韋迪，我告訴自己，我能像他一樣優秀，或者會比他更好。」

這位「口出狂言」的自信小子，身高6呎5吋，擁有225磅的強壯身軀，但面上仍有十足的稚氣。司職得分後衛的他，在加入大學前已經是這樣的身型，引起美國球壇的關注，加上驚人的爆發力和學習能力，從一位只能在入殺入內線「入樽」為主，進化成為一個能為自己創造出手機會，三分外投和組織能力都有的球員。

愛德華是今屆NBA選秀的狀元熱門。（Getty Images）

【被拿來互相比較的同門師兄弟：】（按圖放大）

打法狠也善於利用節奏創造空間，加上愛德華的大學教練Tom Crean也執教過韋迪和奧拉迪普（Victor Oladipo），所以很容易就會將他們聯想在一起，也讓大家對於這位新星的未來有更多的想像空間。愛德華從高中二年級慢慢打出名堂，在2018年4月的比賽曾交出20.4分、5.5籃板、4助攻、1抄截，命中率更能達到52.3%、三分球也達到47.4%。然而在兩個月後，愛德華美國國家籃球協會球員工會評選的「Top 100」球員的得分排名第一，接着在不同的比賽中都能砍獲場均20分以上的表現，有頗為亮眼的全能數據。

身高6呎5吋，擁有225磅的強壯身軀，但面上仍有十足的稚氣。（Getty Images）

有能力，就連大師兄都讚。（Getty Images）

雖然愛德華有能存在不同的球隊中擔起主力的角色，但對於NBA的級數而言未夠火喉，特別是其射波起手的選擇，變相容易出現英雄式單打的情況。相比起一般擅長「Catch and Shoot」的定點射手，愛德華的優點就是能為自己找到空位，但相信到NBA前最需要改善的就是在壓力下起手的命中率。

從一位只能在入殺入內線「入樽」為主，進化成為一個能為自己創造出手機會。（Getty Images）

愛德華的自信言論竟獲「大師兄」韋迪肯定：「他可以變得更好，你們要小心了，這就是今年的狀元！還有奧拉迪普，我們都是出自Tom Crean之手。」就連奧拉迪普也是在Twitter上分享韋迪的文字：「你說得對。教練是與眾不同的，你為我們樹立了榜樣，愛德華也會很出色。」得此兩位大師兄的支持，不知道愛德華的信心再有沒有加乘？

邊年選秀最屈機？

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同場加映《ESPN》預測排名30至15位的球隊：