【籃鞋癡】戴歷路斯生涯滿荊棘　「D Rose」系列記載的玫瑰故事

往往提到戴歷路斯（Derrick Rose）的故事，也許傷患、悲劇、可惜等負面詞語隨即湧現。經歷過重大傷痛，的確玫瑰生涯滿滿荊棘，但他一直沒有退縮，重返球場是唯一選擇。也許有人會質疑戴歷路斯傷患後表現遠於從前，沒有重拾高峰印記，故事何來勵志？ 然而球鞋系列「D Rose」已推出第11代，滿滿細節承着路斯過去的輝煌，但戴歷路斯並不會眷戀過去。「我會證明給你看！」（I'll Show You）他深信只要還在NBA打滾，就會拚給全世界看，玫瑰定有再綻放的一天。

戴歷路斯去年推出自傳《I'll Show You》（中文譯名： 不死玫瑰），顧名思義這書是一場救贖之旅，既是他心底處的一種慾求。親筆撰寫的傳記，讓讀者重新穿越NBA史上最年輕MVP至左右膝蓋共四次手術的經歷，期間我們也被降落到「過氣球員」的停機坪上。

戴歷路斯於公牛效力的8季間，經歷過多少傷患。（網上圖片）

D.Rose高低起伏的生涯格外令人同情，他引述當年季後賽面對76人時的重傷是一場崩潰，記憶裏是倒在地上，左腳除了發抖的震動，根本沒有其他感覺。

「我再也沒辦法在場上奔馳了......」看到這處份外心酸，D.Rose直言當時只懂哭着喃喃自語，8個月的康復受盡傳媒壓力，內心亦趕着復出。奈何復出未幾，右膝半月板撕裂，再次提前「收咧」。世事就是這樣，得失、好壞往往回望才能通透，D.Rose如是。面對受傷，他在自傳中坦言是自身問題。首次受傷外界普遍認為是教練的耗用所致，但D.Rose認為關鍵是自己多餘的跳躍；其後在休養期間把上半身練得太壯，導致膝蓋負擔變大，半月板才會受傷。

2012年季後賽首輪對76人，戴歷路斯於第一場比賽尾段受傷，此傷影響深遠。（Getty Images）

受傷、康復、受傷、康復，就如戴歷路斯的低谷印記，但此亦令他想通了一些事：要對自己坦承，要聽聽身體想告訴自己的聲音，讓事情自然發生。

接受身體的變化，從過去的經歷坦言面對現在，這部分亦能在球鞋系列「D Rose」呈現出來，由第1代至現在的第11代，除了是功能性的蛻變，也是承載該球星的人生故事。

球鞋系列「D Rose」是承載該球星的人生故事。（公關提供）

眾所周知，初出矛頭的戴歷路斯以速度見稱，adidas就此為「D Rose」系列注入「Fast Don’t Lie」概念，「D Rose 1」到第4代，追求的是輕量，鞋面偏輕薄、中底亦沒特殊避震科技。隨着傷患湧現，「D Rose 5」至「D Rose 8」運用了當年嶄新材質BOOST中底，球鞋保持靈活之餘，也加強了緩震技術，好讓D Rose更自然、平穩的落地。

（楊宇翹攝）

對照這名最年輕MVP的球風，他已從無畏無懼衝過去的打法，慢慢成為一名先觀察後進攻的指揮官。故此第9、第10代的鞋款中底亦轉用「Bounce」材料中底，緩震及腳踭避震比起一貫後衛所需的還多。

重溫D Rose系列：

+ 5 + 5 + 5

隨着新一季NBA有望年尾開鑼，D Rose亦在去季停賽後爭取恢復最佳的狀態。2019/20賽季中，這名活塞後衛狀態非常不錯，出場的50場賽中場均18.1分、2.4個籃板及5.6次助攻，命中率更保住49%。因此，玫瑰能否走更遠的討論出現，接連加盟湖人的傳聞，不禁令人聯想來季也許是玫瑰再綻放的好時機。然而「D Rose 11」的中底採用「Harden」與「Dame」系列的「Lightstrike」，擺脫了「保護性行先」的框架。此鞋款推進感比近幾代的多，畢竟此技術重點是更輕兼靈敏反應，可預料D Rose來季在變向、突破上籃的動作上，會做得更自如。

D.Rose來季會涅槃重生嗎？大家拭目以待。（公關提供）

「身為籃球員，職責是每年逼迫自己進步」，他的信念就是這樣。來季會否是涅槃重生的高峰？無人知曉。就算結果也不如所料，戴歷路斯亦會繼續，因為他只是要「證明給你看！」

過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）