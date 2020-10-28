【籃鞋癡】疫情下萬聖節潮人造型　一切竟由「白色」開始

萬聖節為年度的創作主題，時裝品牌亦就節日推出不同的大膽設計，不少「橙、黑」球鞋因而面世，近年的Nike Air Force 1「Skeleton」、Kryie 4「Halloween」亦為球鞋迷留下深刻印象。今年Reebok亦推出以「萬聖節」為主題的系列鞋款，並在3款經典球鞋添上「南瓜」色彩。

感受秋涼意味一年一度的萬聖節將近，不過疫情未散，「Halloween」派對大概要自得其樂。惟應節這回事一眾潮人當然不能錯過，而下Reebok的「Boktober」系列也許是服飾配搭的選擇。 「Boktober」以南瓜、蜘蛛、幽靈三個萬聖節必備物件為主題，分別在經典鞋款「Kamikaze II」、「Shaqnosis」及「Question Mid」上呈現。

「Boktober」系列的鞋盒已相當有萬聖節氣氛。（楊宇翹攝）

然而打開鞋盒，鞋紙亦印有蜘蛛暗花，相當有心思。（楊宇翹攝）

3款鞋中，以「Question Mid：Ankle Reaper」最為特別，蒼白的鞋面看似與萬聖節拉不上任何關係，原來內有乾坤。把表面白布撕開，就會呈現繽紛色彩的底層鞋面，然而骷髏頭的塗鴉圖案隨即「應節」起來，令球鞋充滿神秘感。

「Question Mid：Ankle Reaper」（楊宇翹攝）

「Question Mid：Ankle Reaper」內有乾坤：

+ 2 + 2 + 2

反之「Shaqnosis：Spider Web」更為直接呈現主題，鞋以全黑底色配上大片蜘蛛網圖案，與過去清楚線條的「Shaqnosis」相比，此萬聖節分析感覺完全不同。另外，外底採用夜光材料，為球鞋帶來陰鬱的氣息。

「Shaqnosis：Spider Web」（楊宇翹攝）

然而適逢甘普專屬球鞋「Kamikaze II」25週年，Reebok半年前已推出復刻黑白配色，惟他們再為萬聖節推出「Kamikaze II：Jack-o-Kaze」。與「Shaqnosis：Spider Web」一樣，「Jack-o-Kaze」的橙黑的配色直接把萬聖節套在鞋上。