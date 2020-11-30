新冠肺炎｜限聚令收緊　落街跟隊變二人籃球　小組訓練大把選擇！

本港新冠肺炎疫情持續，今日（30日）確診個案新增76宗，林鄭月娥隨即宣布，部分處所包括健身中心、體育處所可繼續營業，但不得多於2人一組活動。 籃球場暫時「逃過」封場命運，惟若大家希望繼續訓練，二人籃球如何是好？

限聚令由目前4人回復至2人，遊戲機中心、遊樂場所、麻將館、泳池、卡拉OK必須關閉；部分處所包括健身中心、體育處所可繼續營業，但不得多於2人一組活動，運動期間要戴口罩。對於熱愛跟隊的人，現在也許是時候轉一轉街場習慣，找來朋友展開「二人訓練小組」，為體能和基本功下點苦功。

《Jumper》邀請到「Strive」的創辦人、現為甲一東方龍獅和協恩中學的體能教練William（Will），教大家各種體能訓練，增強身體不同肌肉、從而應用到籃球。

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