Slam Dunk｜《男兒當入樽》30周年上銀幕　真人版電影香港都有？

《男兒當入樽》（下稱SD）一直是籃球迷以及日本漫畫迷心目中的神作，連動畫版亦深受歡迎。漫畫自從1996年連載結束後，其淡淡遺憾的結局一直縈繞讀者們的內心。適逢SD剛剛迎來連載30年紀念，作者井上雄彥今天在twitter以寥寥數語加上簡單GIF圖，向大家拋下一大震撼彈，宣布SD即將推出電影版，令所有愛好者為之瘋狂。

SD為日本經典的籃球漫畫，作品內不乏青春熱血，跨越挫折，不屈地擊倒勁旅高牆的感人情節，櫻木花道、流川楓在內的湘北5虎之外，其他球員如仙道彰、藤真健司等角色也甚具人氣。漫畫從1990年至1996年於《少年JUMP》連載，除了發行單行本之外，其後還有推出4套劇場版動畫、《在那之後的十天》補元部分全國大賽後的情節以及去年的插畫集，可惜一直沒有續集或其他正統續作。

SD一直是眾多動漫迷或籃球迷心目中的永恆神作。（網上圖片）

這些年來，不乏漫迷或籃球迷均希望看到新作或後續作品面世，可是一直未得到作者回應。經過了25年的等待，大家終於盼來了井上雄彥的回應，他突如其來在個人twiiter帳戶宣布SD即將電影化，引起網民熱烈討論到底是真人版或是動畫電影。東映動畫亦不再賣關子，透露新作將是動畫電影，引來大家期待。

井上雄彥今天在twitter向大家拋下震撼彈！（twitter截圖）

一直以來，不乏動漫作品如《銀魂》、《浪客劍心》、《進擊的巨人》及《鋼之鍊金術師》等改編成真人版電影，這亦似乎是一大趨勢。如果SD以真人版電影呈現，選角又該如何處理？其實早在90年代，曾經有一套港產電影，片名《男兒當入樽》與SD一模一樣。

《銀魂》真人版完美還原了動漫版本那種瘋狂及奔放的風格。（網上圖片）

香港一套與SD「同名同姓」的真人版電影，這個封面是否想起動畫版片尾曲的畫面呢？（網上圖片）

港產《男兒當入樽》電影情節、選角（按圖放大）：

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當然這不是經由授權製作，劇情天馬行空，籃球招式的尷尬程度，可說是《戀愛自由式》的「破冰轉身」或是《桌球天王》內「屠龍杆」、「倚天cue」的啟蒙來源！雖然不是正式授權作品，可是選角也頗為用心，不乏漫畫版的影子，甚至請到當年香港「漫改」王子鄭伊健參演，實在是生色不少。

當年長髮鄭伊健像非常瀟灑，曾演出過《百分百感覺》JERRY、《古惑仔》陳浩南、《風雲》聶風等漫畫角色。（網上圖片）

鄭伊健飾演的波神高秋，面對一班黑人職業球員，施展一招看不清楚轉身多少圈的飛身入樽得分，尷尬程度UP！（網上圖片）

神劇重溫，尷尬到不行的運動「招式」（按圖放大）：

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說回SD動畫電影，新作劇情也讓大家討論不已，當年動畫版於全國大賽前結束，漫畫版則在湘北擊敗山王後，敗予愛和學院後完結，到底井上雄彥會讓動畫電影緊接動畫版繪製嗎？畢竟湘北在全國大賽反勝山王的「奇蹟之47.5秒」以及櫻木與流川楓經典擊掌場面，堪稱全作最高潮。如果能夠在大銀幕重現這些經典，肯定會感動萬分。不過，我覺得如果能夠緊接去年推出的插畫集《Slam Dunk Illustrations 2+》最後一頁，有關神奈川縣代表出戰秋之國體賽事，承先啟後發展一系列集訓、比賽的故事也相當不錯！

去年出版的《Slam Dunk Illustrations 2+》（右）。（任祉羲攝）

原畫集最後一頁的畫作呈現秋之國體的神奈川縣代表隊，大家認出多少個角色呢？（任祉羲攝）

同場加映，8套陪你防疫宅在家的必睇籃球動漫（按圖放大）：