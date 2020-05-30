【Slam Dunk手遊】「重本」再現原著劇情　一個問題令操控有難度

井上雄彥的不朽經典神作《男兒當入樽》（Slam Dunk，SD）之前曾經推出過同名的卡牌手遊，不過類似今次由玩家親自操作的玩法卻比較少見，亦是遊戲宣傳的賣點之一。遊戲早前剛剛推出，當然吸引大批玩家下載，入樽迷瑞斗當然率先玩！

有別於過往卡牌遊戲，SD手遊新作確是大大提升對戰體驗，而且遊戲商非常「落重本」購買版權，一打開遊戲已經是熟悉的音樂、熟悉的動畫場面，足本跟大家重溫劇情。遊戲主要分為單人模式，即是跟據原作體驗劇情，從中讓大家體驗操作不同角色或學習控球、搶籃板的基本操作。

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今次這隻獲正版授權的《男兒當入樽》手遊確實非常用心以及「落重本」。（遊戲截圖）

遊戲商製作得非常用心，更將各個伺服器以漫畫內的篇章命名。（遊戲截圖）

學習完各種技巧自然要打比賽一試身手，遊戲以半場3人籃球為主要賣點，不過亦有1對1、2對2及全場的3人籃球賽。大家可以與其他網民配對又或者與邀請好友一同組隊合作，不過最初幾場教學比賽都是與電腦拍擋。

遊戲內有各種對賽模式。（遊戲截圖）

玩家要親自操控角色移動、進攻、防守。（遊戲截圖）

重溫動漫原著劇情，充滿童年回憶（按圖放大）：

+ 13 + 12 + 11

每個玩家最初開局都是「眼鏡仔」木暮公延，雖然他在動漫內的發揮較少，不過遊戲之中他的三分球技能頗為實用，能力尚算平均。玩家憑左邊虛擬操控桿控制角色跑動方向，右邊則為角色不同技能，進攻及防守時會切換右邊技能。初時玩下來會覺得技能鍵的設計有點難操作，尤其是顏色以及技能名稱偏向淺色，在電光火石的出招期間會難以分辨。直到後來多玩幾場之後，才慢慢習慣。

玩家都是以木暮公延作開局角色。（遊戲截圖）

重溫《男兒當入樽》手遊各個教學元素（按圖放大）：

+ 15 + 14 + 13

經過了教學篇之後，玩家在第2日便可以得到「大猩猩」赤木剛憲，接下來就是要學習搶籃板的技能，老實說到了現在我還是難以掌握籃板的時刻，後來都是直接放棄中鋒的角色。玩家達一定等級後便會得到櫻木花道，聽身邊的朋友分享是一個頗好用的角色，籃板、入樽等技能均亮眼。

但老實說，右下角的技能鍵真的頗不起眼。（遊戲截圖）

隨住日子推進，玩家會得到櫻木花道，一個頗為實用的角色。（遊戲截圖）

不過，我玩遊戲比較急進及沒耐性，所以一來直接雙手奉上了8元買了後衛宮城良田。老實說，雖然宮城容易在進攻期間被對手封阻，不過他抄截的能力真的很實用，一場比賽下來容易刷下「抄截王」的稱號，後來我都直接專注助攻操控赤木的朋友。至於在動漫中人氣甚高的流川楓則需要時間完成才得到，當然我作為「課金」玩家也是狠下心花了百多元購買攻防俱佳的流川楓，現在主力培養他，多用運動飲料升級，希望能解開更多天賦能力，令角色變得更強。

培養球員角色必備元素、對賽特別畫面（按圖放大）：

+ 11 + 10 + 9

我受不了誘惑，先「課金」買了宮城良田，非常擅長抄截而且靈活。（遊戲截圖）