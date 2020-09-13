【SlamDunk開箱】10年後再版櫻木花道figure　三井壽竟然源自清酒

作為一代籃球迷集體回憶的《男兒當入樽》（Slam Dunk，下稱SD），推出的收藏品、精品至今仍然大有市場。10年前一隻M.I.C推出的櫻木花道figure掀起搶購熱潮，其餘角色figure亦陸續推出，10年後再版最初的櫻木花道同樣受吸引，這次機會真的不容錯過。

10年前我年紀尚輕未有機會親自入手櫻木花道figure，這些年來日本初版亦不算便宜，真的難以說服自己入坑。苦候多年終於迎來機會，難得M.I.C再版櫻木花道真的不想再錯過，下定決心買入。

當然，難得買到心頭好收藏，自然絕不沽出，打開印有櫻木花道日本名字的紙皮盒，內心着實興奮。

紙盒上印有日文漢字的櫻木花道名字，甚有感覺。（任祉羲攝）

紙皮外盒內是鮮紅色的包裝盒，簡單印上湘北校名「Shohoku」及10號球衣號碼，大腦已經自動響起那首主題曲。打開後輕易拿出「光頭」櫻木主體，不過腳下的木地板需要大家自行安裝。從頭到腳細看這隻再版「光頭」櫻木，還是能重現動漫內櫻木那種氣勢凌人，尤其那眼神頗為神似。

櫻木花道figure大約25cm高。（任祉羲攝）

多角度細看光頭櫻木花道figure（按圖放大）：

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至於其他細節也算不俗，球衣的垂墜感非常自然，以PVC來說確實不錯。櫻木手臂的肌肉、青筋的線條分明，整體感覺不會突兀。球鞋就是經典的黑色與紅色，可是與腳掌為一體，大家要留意假若太用力拉下木地板，可能出現雙腳脫落的情況了。

Figure整體質感算不錯，硬要挑剔的話，可能就是頭部那條礙眼的「分割線」，如果是一體的話更佳，算是一點點的不完美。

頭頂一條明顯的分割線。（任祉羲攝）

三井壽靈感來源是清酒

除了動漫迷日常收藏的精品、景品公仔外，其實日本清酒「三井之壽」也是大家不能錯過的佳品。

大家這樣聽到「三井之壽」一定會聯想起「永不放棄的男人」三井壽，從清酒的紅色、白色酒標加上那「14」，大多以為這枝酒可能是作品面世後的聯乘作品。不過，事實絕非如此，原來沒有這枝清酒或許不出現名為「三井壽」的角色。

三井壽這個角色與三井之壽的清酒絕非巧合，兩者原來有淵源。（任祉羲攝）

永不放棄的男人三井壽的「14號」球衣版來原來與酒精濃度有關。（任祉羲攝）

清酒由位於福岡大刀洗町的「三井之壽」酒造釀製，井上雄彥曾在居酒屋喝過三井之壽純米吟釀+14大辛口後，一試難忘。其後，他便將漫畫中的角色命名為三井壽，並將酒精濃度14設定為三井壽的背號，一個經典角色就這樣因此誕生。

近年三井之壽亦有推出雙酒標，除了經典的紅色酒標「純米吟釀+14大辛口」還有白色酒標「純米吟釀14大辛口．生酒」，台灣亦有發售禮盒裝，甚具收藏價值。

紅色與白色的酒標就如湘北主、客場球衣一樣。（任祉羲攝）

14%的酒精濃度成為了三井壽的球衣號碼。（任祉羲攝）

和心酒藏在6月推出最新的三井之壽禮盒裝，除了一支清酒外還附贈兩隻酒杯與一個木升，全台灣限量300套。（和心酒藏Facebook）

今次男兒當入樽開箱暫告一段落，下次再見。（任祉羲攝）

同場加映，2KMy Player高比模板各項潛力調教設定（按圖放大）：

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同場加映，《2K20》Top 30球員逐個睇：