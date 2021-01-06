【籃球娛樂】熱血感動永不過時　《男兒當入樽》面世30年人氣不減

每個人心目中都有屬於他們的漫畫神作，尤其日本漫畫的魅力席捲全球，不同年代更有不同的經典代表作。日本朝日電視《漫畫總選舉》節目去年開始透過投票，由15萬人選出100大最愛漫畫，結果連載近24年的《海賊王》（One Piece）以33600分勇奪冠軍，近年漫畫「新秀」《鬼滅之刃》則以29100分居亞，籃球迷的神作《男兒當入樽》獲26700分位列第3名。

日本漫畫陪伴大家的成長，不同作品的人設、情節，特別是角色的熱血、奮鬥、努力不懈，特別能夠觸動讀者的心，產生莫大的共鳴感，令一套套漫畫作品成為大家心目中的永遠神作。

一眾《男兒當入樽》的主角奮鬥經歷，深深烙印在大家心內。（網上圖片）

適逢朝日電視舉辦百大漫畫排名選舉，讓讀者藉此表達對內心神作的支持。除了一貫的愛情、少年冒險漫畫之外，前10名更獲2套運動漫畫入選。說到運動漫畫，相信不論老幼，大多會聯想起經典籃球漫畫《男兒當入樽》（Slam Dunk），故事關於湘北籃球隊打入全國大賽的經歷，他們的青春、奮鬥、克服困難、沒有特異功能的情節，更添大家由心而發的共鳴感，最後不完美的結局，其中的遺憾感覺甚至縈繞至今。

《男兒當入樽》應該是一班籃球迷心目中第一時間聯想起籃球漫畫作品。（網上圖片）

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此深入民心的作品，當然大受讀者歡迎，在排行榜僅負《One Piece》及《鬼滅之刃》，為剛剛連載30周年的《男兒當入樽》帶來喜訊，證明受歡迎的程度未受時代變遷影響。除了《男兒當入樽》之外，另一套運動漫畫《排球少年》亦以18700分排名第8，實在是可喜可賀。

另一套近年大受歡迎的《排球少年》位列第8名。（網上圖片）

15萬人票選日本百大漫畫排名（按圖放大）：