【籃球熱話】林書豪情歸何處有答案　轉戰發展聯盟成回歸NBA首步

NBA？CBA？G-League？答案係G-League（發展聯盟）。 林書豪離開CBA北京首鋼後，關於去向的傳言不絕，如今終於有定案，林書豪透過個人社交網站宣布加盟勇士的發展聯盟球隊，依然有望再戰NBA。

林書豪自去年底宣布離開CBA的北京首鋼後，一直希望重投NBA，傳聞不斷，一度傳出與勇士及籃網好事近，可惜只聞梯響。NBA新球季去年底戰火重燃，林書豪的NBA夢再度落空。

加盟G League不足一周突然離隊 林書豪決心另覓新方向

林書豪未落班暫加入培訓隊 首場上陣3分鐘未留數據

NBA大門再次被關上？ 林書豪：即將做出重大決定

林書豪效力CBA球隊北京首鋼一季後決定離隊。（新華社）

林書豪生涯效力過的球隊：

+ 5 + 5 + 5

NBA似乎夢碎，傳聞林書豪可能重投CBA的懷抱，流言滿天飛。美國《The Athletic》記者Shams Charania透露林書豪與勇士的G-League球隊簽約，作為他重返NBA的第一步。

Guard Jeremy Lin will sign a deal in the NBA G League and play with the Golden State Warriors’ affiliate, Santa Cruz, as he pursues his NBA return, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 7, 2021

林書豪終於揭盅自己的未來去向，在個人Instagram上載一張穿上「Santa Cruz」球衣的圖片，並配上「繼續追夢」，這件「Santa Cruz」正是勇士的發展聯盟球隊聖克魯斯勇士（Santa Cruz Warriors）。林書豪與勇士的G-League球隊早在賽季前已有關係，雙方已有共識，可惜與北京首鋼的合約問題未能及時解決。

林書豪透過IG宣布自己將戰G-League。（林書豪Instagram截圖）

林書豪透過微博發長文公布新動向，決定在2月與聖克魯斯勇士出戰G-League，但他聲言隨時都可以與其他球隊簽約，加盟是基於自己的信念及追夢的初心。林書豪特意感激北京首鋼﹑姚明及CBA對他的支持。

林書豪並不是發展聯盟中唯一的前NBA球員，史堤芬遜（Lance Stephenson）及班士利（Michael Beasley）亦會轉戰G-League。

同場加映，新冠肺炎期間的「惹火」言論：