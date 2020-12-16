【籃球熱話】林書豪未落班暫加入培訓隊　首場上陣3分鐘未留數據

韓國演藝界有「練習生」的系統，如今NBA發展聯盟（下稱G League）亦有同樣的系統，羅致高中畢業的頂尖球員，組成以18歲新秀為主的培訓隊「引燃者」（Ignite），提供1年的訓練，助他們準備選秀。球隊近日更迎來一位球星引入，外媒報道林書豪以「練習球員」身份短期加入引燃者，並在今天的比賽內曾上陣3分鐘。雖然林書豪未留任何數據，惟總教練Brian Shaw仍期待他的表現。

林書豪曾經在NBA掀起一陣「林來瘋」（Linsanity）熱潮，他於2018/19賽季從籃網轉投鷹隊，球隊於2019年初與他談妥買斷合約，他隨後加盟速龍。隨速龍打入總決賽，林書豪亦收穫他的首枚冠軍指環。無奈賽季結束後，他投入自由球員市場，可惜無人問津，面對種種艱難，他曾經在一次宗教分享會中落淚分享：「感覺NBA已放棄我了。」

林書豪在紐約人時期表現出色，更一度出現「Linsanity」。（Getty Images）

林書豪於2018/19賽季效力速龍，其拿下生涯首個總冠軍。（Jeremy Lin instagram）

多番尋找發展機會後，林書豪於去年夏天決定到CBA嘗試新方向，以一年300萬美元簽約金（約2340萬港元）的合約，以外援身份加盟北京首鋼。可惜球隊在CBA季後賽4強止步，未能競逐總冠軍，林書豪決定於CBA完季後不續約，內心仍想回歸NBA的他亦返回美國再覓新路向。

林書豪去季加盟CBA球隊北京首鋼。（新華社）

林書豪返美休息後，先後傳出勇士與籃網均有意與他合作，遺憾新賽季尚有一周便開打，他仍未「落班」。眼看再一次的NBA夢快將落空，林書豪仍然未曾放棄，根據外媒報道他近日以「練習球員」身份短暫加入以18歲年輕高中新秀為主的G League培訓隊「引燃者」。引燃者於今年4月成立，獨立於G League賽程外，目的以培訓潛力高中畢業生為主，被視為明年狀元大熱的積倫格連（Jalen Green）、來自剛果的古明加（Jonathan Kuminga）及菲律賓長人蘇托（Kai Sotto）等明日之星也是陣中一員。

32歲的林書豪一直未有放棄NBA夢想，目前他為此把握各種機會。（instagram截圖）

被視為明年選秀狀元大熱門的積倫格連也是引燃者其中一員。（instagram截圖）

至於剛加入球隊的林書豪亦於今天的對賽中應戰，上陣3分鐘的他雖然未有留下任何數據，可是他與隊友間的交談及提出觀點，讓教練Brian Shaw甚為滿意：「這就是他能為球隊帶來的東西，給予這些年輕人領導和指導。今天是他的第一天，所以讓他上場大概三分鐘，先找一下比賽感覺，未來會給予他更多上陣時間。」對於未來路向，林書豪暫時仍未決定如何，一切還未說得準：「不管是在NBA、CBA或任何一個聯盟，我的目標一直是追求最好的自己，突破上限。不過，現在比較複雜一點，總有一天我會透露細節，但現在還不能說出來。」

早前曾經傳出勇士有意簽下舊將林書豪，無奈一直只是傳言，雙方未曾簽下任何合約。（Getty Images）

林書豪返美後一直保持訓練，未讓自己停下腳步。（instagram截圖）

林書豪生涯效力過的球隊：

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同場加映，新冠肺炎期間的「惹火」言論：