【籃球熱話】NBA大門再次被關上？　林書豪：即將做出重大決定

新一季NBA月底開鑼，各球隊逐漸進入「埋班」階段，好為訓練及熱身賽的陣容作最後調整。不過自由市場接近尾聲，獲亞洲球迷極為關注的林書豪至今仍是無人問津，昨日他在社交媒體上回應球迷時亦透露了前程去向。

林書豪上月宣布不會再於CBA北京首鋼效力，並積極尋求重返NBA的可能。未幾他已抵美，並先後與勇士、籃網球員集訓，現在欠的只是一份合約。

林書豪去季加盟CBA球隊北京首鋼。（新華社）

惟交易自由市場開始了幾日，只見有球隊對林書豪感興趣的傳聞，但目前亦未有實質進展。自由市場餘下日子再倒數，莫說是球迷，近日在社交媒體內亦能看到林書豪焦急起來。昨日他在Instagram打出以下一席話：「首先要比其他人或球隊表現出更大的渴求；其次，不要去逃避即將到來的賽季和對手。人生的旅途中，對手永遠都是你自己。安逸會是結束的開始。渴望不停，奮鬥不止。」

林書豪於2018/19賽季效力速龍，其拿下生涯首個總冠軍。（Jeremy Lin instagram）

林書豪生涯效力過的球隊：

+ 5 + 5 + 5

新冠肺炎期間的「惹火」言論：

事實這段話虛無縹緲，也沒有指涉任何目標或人物，話中之意難以猜測。不過未幾，林書豪回應網友留言，並指「即將做出重大決定」。惟該網友留言哀求偶像「請不要回到CBA」，林書豪以「即將做出重大決定，此（CBA）顯然是其中一個選項」回應，不禁讓人們猜想他或許重返中國內地聯賽。