籃球熱話︱加盟G League不足一周突然離隊　林書豪決心另覓新方向

早前加入NBA發展聯盟（下稱G League）新秀培訓隊「引燃者」（Ignite）的林書豪，短短數天便決定離隊另覓發展。根據總教練Brian Shaw所言，林書豪希望加入能讓他展現重返NBA能力的地方，無奈引燃者未能滿足他需要，故此決定離隊。

曾經在NBA掀起一陣「林來瘋」（Linsanity）熱潮的林書豪，去年休賽期投入自由市場，可惜無人問津，面對種種艱難，他曾經在一次宗教分享會中落淚分享：「感覺NBA已放棄我了。」多番找尋發展機會後，林書豪決定轉戰CBA，加盟北京首鋼。惟他的內心仍然懷有一個NBA夢想，林書豪於賽季結束後決定返美再覓機會。

林書豪在紐約人時期表現出色，更一度出現「Linsanity」。（Getty Images）

32歲的林書豪一直未有放棄NBA夢想，目前他為此把握各種機會。（instagram截圖）

林書豪回到美國曾經與包括史堤芬居里（Stephen Curry）在內的勇士球員訓練，甚至一度傳出勇士以及籃網均有意簽約。可惜，隨住新賽季快將開始，大部分球隊陣容快將「埋班」，以上的傳言顯然只是傳言。面對籃球前路茫茫，林書豪仍然未有放棄任何展現自己的機會，他於周三加入一支以18歲新秀為主的G League培訓隊引燃者，並在在球隊當天賽事中上陣3分鐘。

早前林書豪曾參加過勇士訓練，同時傳出勇士有意簽下他。（Jordan Jimenez instagram截圖）

林書豪生涯效力過的球隊：

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縱然只有3分鐘上陣時間，教練Brian Shaw也甚為滿意林書豪的表現，認為他的經驗能為小將帶來正面影響，並讓他在未來賽事中得到更多發揮機會。無奈，林書豪發現引燃者未能滿足他的需要，Biran Shaw於今天球隊賽後透露已經離隊：「林書豪已經不在我們的球隊了，他決定嘗試尋求其他機會。球隊着重培訓年輕球員，這一切都不足以滿足他的所需。我認為他想去能有球權、有上場時間，並可展現他有能力重返NBA的地方。」

曾為金塊教練的Brian Shaw現在以培訓年輕球員為主，他透露林書豪已經離開引燃者，另尋機會。（Getty Images）

林書豪的NBA之路走來並不容易，自2010年加盟勇士後，曾待過紐約人、湖人、籃網等7支球隊。直至他於2018/19賽季從籃網轉投鷹隊，鷹隊於2019年初與他談妥買斷合約，隨後加盟速龍並拿下首枚冠軍指環。後來林書豪去季到CBA發展，助北京首鋼打入季後賽四強，遺憾未能再進一步。如今，林書豪離開G League培訓隊，他的去向未明，能否重返NBA仍是一個未知數。

林書豪於2018/19賽季效力速龍，其拿下生涯首個總冠軍。（Jeremy Lin instagram）

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