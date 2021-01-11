IG大騷「球王片」變相尷尬到唔敢睇　周杰倫反擊：別浪費時間留言

熱愛籃球的周杰倫，經常現身台北各大球場，早前在表演賽中瀟灑投進一記絕殺外投，獲得隊友和觀眾高聲歡呼。 不過，周董近日在Instagram上載的打球影片，網友似乎並不受落更嘲諷那些動作簡直是「難以啟齒的技術」。

亞洲唱作天王周杰倫從小已經一名籃球迷，即使學習鋼琴、大提琴也沒有阻礙到他的熱愛，更多次在他音樂作品加入籃球元素。他與蕭敬騰亦經常現身台北各大球場，惟周杰倫打法非常「養生」亦過度花巧，不少網民也紛紛批評華而不實。

亞洲唱作天王周杰倫從小已經一名籃球迷。（周杰倫Instagram）

專屬周董的「後眼風火輪」技術：

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周杰倫經常透過社交媒體分享籃球點滴，近日就在Instagram上載數條打球短片，並寫着：「哥的深夜籃球，五部影片最喜歡哪個呢？」縱使周杰倫再為影片解說「第一個是邊轉邊指揮」、「第二個是哥的妙傳」、「第三個是聲東擊西」，但實情每段片他只在重複原地背後運球，然後在對手無意欲防守下，他轉身一個「no look pass」。

最難以理解的一招：

這個專屬周董的「後眼風火輪」技術，似乎討不到網民歡心，更有人直指是「難以啟齒的技術」。不過面對批評，周杰倫也不受落並以回覆：「好好健身，專心攝影，別浪費時間留言。」是尷尬還是「哥的妙傳」，大家又怎樣看？

周杰倫以15個字回應抨擊。（Instagram）

【周杰倫攻入絕殺球連環圖】（按圖進入）