【歐聯】周杰倫IG晏菲路興奮打卡　現場見證利物浦淘汰巴塞

足球的魔力無遠弗屆，連向來打開籃球的華語樂壇天王周杰倫（Jay）亦難以抗拒。Jay昨日在個人IG上載相片及story，原來身在英國的他也有入場觀看歐聯次回合利物浦反勝巴塞的奇蹟之戰。

英國時間周二晚上，在利物浦晏菲路上演的歐聯次回合大戰可謂全球矚目，連華語樂壇天王周杰倫亦湊湊熱鬧，現場觀看了利物浦4球淨勝巴塞隆拿奇蹟反升晉級的經典賽事。

周杰倫入場睇歐聯前，在晏菲路球場外打卡留影。（周杰倫IG圖片）

利物浦神奇反勝巴塞隆拿晉級決賽，舉世矚目。（Getty Images）

Jay在其個人IG不斷上載晏菲路球場的照片，看似對入場觀看歐聯非常興奮。完場後更在IG Story上載影片及相片打卡，特別是在球賽完場哨子吹響後，在晏菲路看台拍下周邊球迷瘋狂慶祝的短片。

利物浦職球員賽後和球迷一齊唱會歌《You'll Never Walk Alone》，相信周杰倫已親眼目睹。（Getty Images）

從Jay上載相片時加入的文字所見，相信此行真正球迷是他的化妝師杜哥，Jay更逗趣地在相中寫到「帶杜哥看歐冠 帶老人看世界」，並附上hastag「#多陪伴老人家」；但話雖如此，Jay在晏菲路球場內外均表現興奮，瘋狂地在ig打卡。

周杰倫參觀利物浦市內披頭四景點。（周杰倫IG圖片）

除了晏菲路球場成為Jay的打卡點外，他也有上載在利市四圍觀光的相片，包括參觀披頭四（The Beatles）的景點。熱愛籃球的Jay，在短暫留英之旅後，乘飛機回法國時，也不忘觀看其好友、現效力NBA速龍隊的林書豪出戰東岸季後賽的比賽。

周杰倫回程時，不忘觀看老友林書豪出戰NBA季後賽。（周杰倫IG圖片）

據了解，Jay上周四（2日）飛往法國巴黎開演唱會，並透露演唱會結束後並不會馬上離開巴黎，會在當地逼留約一個月左右，相信順到前往鄰近的英國陪杜哥睇歐聯也早在預計行程之中。

在演唱會結束後，Jay已陪太太昆凌一起去看了「CHANEL CRUISE」時裝騒，並呼籲粉絲如果在路上遇見他不要偷拍，可以直接和他合照，但他也提出了一個原則，那就是當他小孩不在身邊的時候才行。