籃球熱話｜日本女籃YouTuber超萌　偽兄妹組合1 On 1人氣急升

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-01-25 19:26

TikTok追蹤者超過90萬、擁有14萬訂閱人數已的日本YouTuber「Sumipon」（すみぽん），身高雖然只得1.60米，但憑籃球實力和「超萌」樣子，與同是YouTuber的業餘男子籃球員嶋津友稀，以「1 On 1」鬥波片打出名堂。

Sumipon與業餘籃球員嶋津友稀以「兄妹」組合在YouTuber界打出名堂。（網上圖片）

藝名「Sumipon」的丹羽Sumire（丹羽スミレ），現年20歲，愛知縣出身。身高僅1.6米的她在小學時習舞，但在中學受朋友影響下加入籃球隊，自此便投入籃球活動，位置是大前鋒。她在2019年開始建立環繞籃球題材的YouTube頻道，除了與人氣YouTuber或不同界別的人「1 On 1」外，也曾試過邀請前日本代表藤岡真菜美、現役美女球員岡田麻央等「對決」，不只受男生歡迎，也是同輩女生的憧憬對象。

Sumipon身材細小，加上可愛樣子，男女通殺。（網上圖片）

「兄妹」組合打出名堂

其中一條勁吸點擊數的影片，是她與YouTuber嶋津友稀（藝名Tomoyan）「1 On 1」後因落敗而飲恨落淚的畫面。二人以「兄妹相稱」並不時合作，以型男美女組合刷收視。影片中，Tomoyan以「假如與討厭輸的Sumipon 100%認真對決」為企劃主題鬥波。

20歲的Sumipon青春可人，識打籃球更成為當上人氣YouTuber武器。（Instagram）

Sumipon是不少年輕女生的憧憬對象。

Sumipon在鬥波前被問可有信心時表示「應付有如」，不過Tomoyan沒有憐香惜玉並如題交出100%實力，討厭輸的Sumipon即「賣萌」要求第2回合，後者使出渾身解數追回一局，但在「決勝局」仍以0：6 「吞蛋」，隨即落笑面露不甘心表情，「阿哥」此時還火上加油，故意開玩笑說：「原來Sumipon那麼遜」，後者竟然哭了起來，嚇得他即時輕輕拍頭「呵返」，Sumipon也破涕為笑，場面搞笑。

Sumipon「1 On 1」飲恨落淚連環圖：

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多棲發展 夢想做演員

現時仍就讀大學的她兼任模特兒工作，人氣急升後更接拍網上電視「AmebaTV」的戀愛節目，以成為女演員為目標。除了YouTuber、模特兒外，Sumipon還有自家服裝品牌「noraneko」（野良猫，中譯流浪貓），以街頭服飾為主，她在品牌Instagram帳號簡介表示象徵「自由」。

聽說打籃球男生心目中都有個「晴子」：（按圖放大）

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身高1.75米的「阿哥」Tomoyan顏值也不低，難怪二人成為人氣YouTuber組合。（Instagram）

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