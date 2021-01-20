籃球熱話｜林書豪IG致賀周杰倫42歲生日　重溫亞洲天王的尷尬球技

撰文： 威廉神 最後更新日期： 2021-01-20 16:55

熱愛籃球的周杰倫，日前迎來42歲生日，好友們紛紛前來致賀，當中包括已加盟G- League的林書豪。

亞洲唱作天王周杰倫從小已經一名籃球迷，多次在他音樂作品加入籃球元素，歌曲《土耳其冰淇淋》MV更找來林書豪客串，二人關係從此變親密。2018年周杰倫亦特意飛往多倫多，觀看速龍對勇士的NBA總決賽，現身支持林書豪。

周杰倫在歌曲《土耳其冰淇淋》MV找來林書豪客串，二人關係從此變親密。（Instagram）

周杰倫日前42歲生日，林書豪分別在微博和Instagram上用中文及英文向他送上祝福，並選擇用「大哥」來稱呼。林書豪亦回憶着MV拍攝時的點滴：「我第一次見到你是在你的MV《土耳其冰淇淋》拍攝現場。我不知道和你這樣一個超級明星在一起互動我該怎麼辦哈哈，但是我們拍攝的時候發現你非常的照顧我，人也特別隨和。」

林書豪分別在微博和Instagram上用中文及英文向他送上祝福。（微博截圖）

林書豪再表示希望大家能夠了解周杰倫更多：「大家都知道你的天賦，但我希望大家更瞭解你對身邊朋友的支持跟忠誠。那些視訊、 你給我的寶貴建議, 更多的機會。曾一起經歷過的所有歡樂時光都不會被忘記。」最後這名前NBA球員更用「生日快樂大哥」來祝福周杰倫。

難以啟齒的「後眼風火輪」技術：

+ 5 + 5 + 5

二人感情深厚，周杰倫也曾說過林書豪去哪裏，他就會支持哪隊，更試過有網友質疑林書豪時，「周董」廷身反擊酸民。不過近期周杰倫卻反遭網民嘲笑發福兼球技「難以啟齒」，林書豪卻未有護航啊。

周杰倫的「佛系」養生籃球：