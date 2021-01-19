【籃球熱話】跟小波爾同年的籃球神童　態度決定高度最佳例子

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-01-19 13:39

12歲，將要升上中學的小男生身高只有1.35米，但已經跟高中球隊打球三年，長時間面對比自己高出兩個頭的對手。 曾經被稱為美國籃球神童，未來有大好前途的Julian Newman，現在又在何處？

2001年出生的Julian Newman今年19歲，雖與小波爾（Lamelo Ball）同年，甚至比其更早成名，既沒有打入NCAA也沒有挑戰NBA，現在只每天想著要到其他地方打球，揚言要成為其他國家的「米高佐敦」。

Newman從3歲就展現興趣，也在父親的培養下，年紀小小就養成了規律性訓練的習慣，也從基本功出發。運球、「插花」、100球罰球、200球拋投、200球跳投等等，都是Newman每天練球的菜單，所以從小就表現出極高的籃球潛力不無原因。

Newman從小就由父親擔任教練，從沒有在其他教練的執教下成長。（Julian Newman Instagram）

越級挑戰單場攻入91分

事實上，Newman的父母之所以有這樣的準備和覺悟，是因兩人在年輕時也是球員，同樣司職控球後衛，只是級數只達到高中水平，加上Newman的父親又是高中體育老師兼教練，自然就有讓孩子幫自己圓夢的想法。

特別是當父親接手Downey基督學院籃球隊後，Newman也隨即轉校到附近的學校，更在五年級時就開始為學校的初中部打球。可能大家會說，一個尚未發育的小不點要跟中學生打球，必定未上場先輸身型，但小小的Newman卻有相當出色的表現，曾在初中聯賽中單場攻入91分。

Newman的身高確是在美國打球的一大弱點，但更大的問題是打法和性格。（Julian Newman Instagram）

和高中隊友打球時身高只有1.35米。（YouTube 截圖）

1.35米高挑戰高中生

身高只有1.35米的Newman就被提拔到高中部的球隊，當時他更在面對高中生的情況下，3場寫下場均12.4分、11助攻和4.3抄截的數據。

升上初中之前，Newman就持續為高中部打球，六年級已做到場均13.6分和10.5助攻的「雙雙」數據，並以14歲之齡成為美國高中史上最年輕拿下1000分的球員。

這個籃球家庭常被拿來與波爾家庭相比。（Julian Newman Instagram）

父親每天花時間和Newman訓練。（YouTube 截圖）

「百年一見的籃球神童」

小學五年級就成為高中籃球隊精英，驚人消息隨即上傳美國最大高中體育網站《MaxPreps》，引起外界關注，其後更被《體育畫報》（Sports Illustrated）和《紐約時報》專題報道，並在晨早節目《Good Morning America》中亮相並在《The Ellen DeGeneres Show》即席表演籃球，獲稱讚為「百年一見的籃球神童」。

無法到別的球隊打球。（Julian Newman Instagram）

籃球神童背後的猙獰真面目

被誇得「天上有，地下無」的背後，也有人指這是被過度包裝的小孩，雖然Newman繼續在高中籃球上有驚人的表現，也無法掩飾「致命」缺點。

在一次訓練營中，Newman對上同樣備受關注的球員Jaythan Bosch，兩人對位Newman全場不斷挑釁，雖然Bosch並沒有回應也沒有理會，但Newman還是不停出言挑釁，更以動作羞辱對方。Newman最後以2分之微勝出，但Newman的真面目也原形畢露。

五年級就開始和高中男生打球。（YouTube 截圖）

態度決定高度

無謂的「Trash Talk」、將球丟向對手的頭，過分的持球和花巧運球方式，Newman的缺點愈來愈多，再加上高度方面的先天優勢不足，Newman漸漸從美國主流籃球路上「脫軌」。

同期的「三波」小波爾身高達2.03米，Newman只長到1.7米，兩人在高中的對決成為繼小波爾和威廉臣（Zion Williamson）對決後最受矚目的一場高中賽事。

控衛的對決，小波爾悠然自得打出「三雙」，帶領球隊以37分之差勝出。相反Newman在高強度的賽事中運球過多，頻頻出現失誤，只得15分，也在進攻時被小波爾狠狠封阻兩次。組織力低，情商也低，無法融入團隊窮得只剩下單打的技巧，在高水平和高大的對手面前，Newman就變得如此渺小。

Newman只能在父親的球隊中生存。（Julian Newman Instagram）

教育還是溺愛？

Newman停留在不能切入就會一直花式運球消耗時間，最後只能「Logo Shot」起手，多年來沒有成長。或許那是矮小身形帶來的攻守問題，可是他從沒有着眼改善。

Newman從小在父親執教的球隊下長大，灌輸着：「你就是球場上的一顆星」的想法，養成一個目中無人兼自大的球員，沒有團隊概念，也沒有學會什麼是對與錯。

籃球神童去哪兒？Julian Newman的現況和目標：