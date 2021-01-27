【Kobe逝世一周年】經歷365天思念不減　球迷自設展覽緬懷傳奇

撰文： 任祉羲 最後更新日期： 2021-01-27 19:21

單場81分、3節個人62分、告別戰的60分或是阿基里斯跟腱斷裂後的兩個罰球，高比拜仁（Kobe Bryant）生涯中種種經典時刻，均烙印在你與我的腦海中。失去高比的365天，球迷對他的想念依然不減，部分甚至借出個人珍藏舉辦展覽，從他們對高比最難忘的回憶出發，一同懷念這位不朽傳奇。

高比20年的球員時光，寫下一個又一個紀錄，場場經典球賽為球迷帶來不同的感動，他的舉手投足、片言隻語也令大家內心狂喜不已。

有別於米高佐敦（Michael Jordan）高高在上的感覺，生涯經歷高低起伏、場外醜聞官司，反令大家覺得他更「貼地」，更有一種親切的感覺。

高比傳奇一生驟然落幕，事隔一年各界仍然未能抹掉傷痛。（Getty Images）

8句Kobe要我們謹記的話：（按圖進入）

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高比球員生涯傳奇無比，可是大家來不及跟他說聲再見，一場直升機墜毀事故，帶走了這位球星與二女兒Gianna在內9人的性命，他那短短41年的生命就此匆匆完結。

縱然一年已經過去，時間仍然未能抹掉大家的哀痛，球迷內心還是隱隱作痛，惟大家在一年後的今天，以他們的方式紀念這位球星。

一班球迷在位於火炭工業大廈的私人場地「籃球起義」舉行高比逝世一周年展覽。（任祉羲攝）

24個我們不能忘掉的Kobe時刻：（按圖進入）

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步進位於火炭工業大廈內的一個單位，映入眼簾的是以高比為題的畫作、攝影作品以及球衣等等收藏品。由本地球迷自發籌辦，以「香港人回憶」為顯的展覽，集合不同球迷收藏品，與大家分享他們與高比最難忘的回憶。

由本地畫家Roy Cheng繪製的高比大型畫像，從過去身穿「8號」球衣的爆炸頭高比與MJ對碰，直至「24號」的高比與占士競爭，均代表了兩代人的青春。（任祉羲攝）

部分現場展品（按圖放大）：

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展覽從今天起至2月7日開放參觀，由於疫情關係，主辦單位將分時段及限制人數進內，有意到訪人士需先於「籃球起義」Facebook專頁索取表格預先登記。

Kobe Bryant逝世一周年展覽 展覽日期：1月27日至2月7日 開放時間：星期一至五晚上7時半至10時半、星期六至日中午12時至晚上10時 地點：火祟山尾街43至47號火炭環球工業中心10樓01室 網上預約登記：詳情參閱「籃球起義」Facebook專頁

同場加映，回顧81分前後的高比拜仁（按圖放大）：