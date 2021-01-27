Kobe逝世一周年｜9年前與高比相遇　一席話影響小伙子的籃球生涯

撰文： 任祉羲 最後更新日期： 2021-01-27 14:51

湖人傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）的生命雖然只定格於41歲，可是他的影響力無遠弗屆，未受時間洪流洗去。9年前與高比的一次見面，改變了當年仍是10歲的謝拉鍾斯（Jarred Jones）的道路，高比的一句話語助他克服無數刻苦訓練，蛻變成大學球隊的主力。

「他告訴我要成為最完美的自己。」謝拉鍾斯在高比逝世一周年之時，透露他仍是小孩時與高比的一番話。高比於2012年為美國名嘴Ellen DeGeneres（艾倫迪格納絲）節目《The Ellen DeGeneres Show》擔任嘉賓，10歲的謝拉鍾斯拍攝小影片表示自己是高比超級球迷，希望獲得與高比見面的機會。

當年仍是10歲的謝拉鍾斯拍攝片段展現不同與高比有關的收藏品，獲得現場與高比見面的機會。（影片截圖）

見到自己超級小球迷的收藏品，高比非常高興。（影片截圖）

謝拉鍾斯在影片之中展示15件與高比有關的收藏品，包括球衣、球鞋、睡衣、耳機等等，看到小球迷每一次「曬出」珍貴收藏，高比笑得非常開懷。主持人最後當然邀請在現場的謝拉鍾斯上台，讓他與偶像高比近距離接觸之餘，二人更進行射球比賽。在高比「幫忙」下，謝拉鍾斯以4球力壓高比的3球，獲贈球衣、球鞋，甚至是湖人球賽VIP門票。

10歲的謝拉鍾斯與高比進行射球比賽。（影片截圖）

謝拉鍾斯與高比見面精華（按圖放大）：

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這次珍貴經驗讓謝拉鍾斯一生難忘，在成長過程之中也不時翻看片段，回味當時與偶像見面的經典時刻。「以前每周至少重看一次，在『那件事』發生之後，現在比較少了。」謝拉鍾斯口中的「那件事」是指高比因直升機墜毀逝世，一宗令人心碎的事故。

看來高比向謝拉鍾斯展示球鞋上的簽名，令他驚訝得「O嘴」。（影片截圖）

9年過去了，長大成人的謝拉鍾斯也朝住籃球員方向進發。（Twitter截圖）

在高比逝世那一周，謝拉鍾斯在小腿紋上「8、Mamba、24、Out」字樣，「我背負住這串文字與數字，用來提醒自己，高比對我的鼓勵說話。」9年過去了，謝拉鍾斯沒有一絲鬆懈，一直精進自己的球技，至今已成為Middlebrooks Academy校隊主力球員，如自己偶像高比般帶領球隊迎來不同挑戰。

高比逝世後一星期，謝拉鍾斯決定在小腿紋上高比相關紋身，紀念這位傳奇球星。（ Twitter截圖）

謝拉鍾斯秉承高比一句話「成為最好的自己」，在籃球路繼續不懈地突破自己。（Twitter截圖）

高比拜仁生涯威水史（按圖放大）：

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【以高比方式說再見】（按圖放大）