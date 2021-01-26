【Kobe逝世一周年】Gianna好友送上親筆信　以文字回到過去的溫暖

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-01-26 18:49

一場意外，令6人家庭變成4人，餘下的是傷痛既是思念。 丈夫及二女Gianna（GiGi）的突然離世，高比妻Vanessa餘下一人度過，痛苦中尋動力活下去，是勇敢也是Kobe的遺願。 明日即將是Kobe、GiGi離世的一周年，然而在這黑暗之日，Vanessa收到一封由GiGi生前好友撰寫的信，以溫暖的文字安撫混亂的思緒。

「親愛的高比太太，你不是務必要看畢這封信；你經歷的一切，我也能想像」，GiGi的好友Aubrey以這句展開了千字文的序幕。

那時候高比愛陪同Gianna到球場看球賽，培育女兒成為一位出色籃球員。（Getty Images）

難過依然，但Vanessa並沒有把信件置之腦後，反之一句一字好好閱讀，隨後把信件上載到社交媒體。Aubrey信中憶述與GiGi的往事，用文字牽着Vanessa回到愛女身邊：「她善良又禮，也愛照顧別人，還記得二年級的時候我們午膳上坐在一起，她提醒我們不好邊吃邊談話，她並不是以教導的姿態，但助我們成為更好的自己；如果未來我成為一名母親，我也希望我的女兒能像GiGi一樣。」

Gianna本是美國女籃的希望：

+ 15 + 15 + 15

Gianna（左）完全無懼承傳父親的名聲，更直言高比不需要兒子繼承他的衣缽。（Mamba Cup instagram）

高比、GiGi，在Vanessa心中的無懈可擊的組合，女兒熱愛籃球的態度，甚至舉手投足不乏爸爸的影子。Aubrey亦提到好友與高比叔叔的共通點，特別是對進步的慾望：「她非常好勝也執着，定下目標後她就會盡力爭取；她愛照顧別人也慷慨，我試過忘記帶零食，她毫不猶疑與我分享；她爭取運動平權，好讓世界洞悉這個選擇，與高比先生一起把齒輪推動。」

Kobe與Vanessa的愛情故事：

+ 26 + 26 + 26

愛女的一切，Vanessa好好的放在心裏。（Instagram）

GiGi生前以父之名追逐籃球夢，縱使夢想沒有預期般圓滿，但路程上所展現的影響力，一樣能喧染別人。「請讓我代表所有與GiGi相遇過的人說，她改變了我們一生；我希望從所孕育的女兒的故事，能為你在那傷痛中能帶來一點欣慰；我們永遠也感激你，亦為感激真有機會與你的天使女兒好好相處。」

Aubrey的信：

GiGi的籃球夢沒有預期般圓滿，但路程上所展現的影響力，如爸爸一樣能喧染別人。（美聯社）

宿命不能扭轉，至愛離世的痛更是非言語所能形容。惟從GiGi好友文字中重新閱歷女兒的生命，Vanessa在Instagram上深表感激，最後她更寫上：「Kob（高比的暱稱），我們做對了。」