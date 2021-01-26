【Kobe逝世一周年】不朽的「黑曼巴」生涯　365日後我們未有忘記

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-01-26 21:08

一宗直升機意外，高比拜仁去年離開人世，跟我們永遠告別。 然而這365日，我們的療傷間再世界疫情困局間，人們生活起了異常變化。 惟適時看看那單場81分﹑謝幕戰的60分、高比拜仁在球場上亦留下過的紀錄，「黑曼巴」精神就是長存。 Mamba out？他一直都在。就讓我們在他逝世的一周年，重溫「黑曼巴」生涯。

高比的籃球生涯開端與父親祖拜仁（Joe Bryant）息息相關，父親曾為職業籃球員，效力過76人、快艇和火箭。Kobe 3歲便開始打籃球，愛隊正正就是湖人，8歲的時候祖父會將NBA比賽的錄影帶寄給他研習，每逢夏天Kobe也會參加籃球夏令營。 踏入青少年階段，這名NBA球員之子在費城Lower Merion高中籃球隊的4年時間，所有位置也通通打過，然而他的目標只有一個：就是成為NBA球員。

高比拜仁17歲那年，獲黃蜂以首輪13位選中，其後交易到湖人。（美聯社）

高中生跳班NBA在現今球壇非新鮮事，惟會帶到80至90年代，加納特1995年的先例就為高比的決心打了強心針。結果在他17歲那年，獲黃蜂以首輪13位選中，其後交易到湖人，展開「紫金廿載」。

高比為湖人效力二十年，是當今球壇罕見的「One Club Man」，在Kobe身上看到的一生一球會除了的愛戴，更是責任。他與湖人經歷高低起伏，與「巨無霸」奧尼爾搭檔在2000至02年間為湖人連贏3年總冠軍，創下湖人盛世。

奧尼爾與高比拜仁一起贏得3次總冠軍。（Getty Images）

奈何2003年，高比捲入一宗強姦案，一夜之間令NBA金童形象全面插水，大多數贊助商和代言合約離他而去，然而事件最終因女事主拒絕出庭作證不了了之。經過低谷，高比為自己改了「黑曼巴」（Black Mamba）的稱號，寓意他將以如速度極高、擊性、靈巧和強悍的毒蛇般重生。

高比拜仁生涯威水史（按圖放大）：

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2006年對多倫多速龍一戰，成為我們永世的高比81分經典。（網上圖片）

在奧尼爾2004年離隊後，高比成為湖人的重建重心。縱然球隊屢次無緣總冠軍，甚至季後賽早早出局，但高比在2005/06球季常規賽交，出場均35.4分的生涯最高。把得分重責攬在身上的高比，2005/06、2006/07蟬聯NBA得分王，而在2006年對多倫多速龍一戰，亦成為我們永世的高比81分經典。

2007/08球季高比成為常規賽最有價值球員（MVP），惟總決賽不敵當時的塞爾特人。（美聯社）

湖人在重建後的2007/08球季返回競爭行列，過五關斬六將，NBA總決賽終重現「紫金」光芒，而高比亦成為常規賽最有價值球員（MVP）；奈何，總決賽不敵當時的塞爾特人「三巨頭」。惟「黑曼巴」精神就是要比昨天更強，Kobe帶領湖人捲土重來，接着兩個球季奪得生涯第4及第5隻冠軍指環，兩度成為總決賽最有價值球員。

2009、2010年Kobe帶領湖人捲土重來，奪得生涯第4及第5隻冠軍指環。（Getty Images）

Kobe的國際賽生涯也在2008起添上里程碑，他2008、2012兩度為美國贏得奧運金牌。NBA的成就加上兩奧運獎牌的重量，Kobe獲封為史上最佳的籃球之神米高佐敦並駕齊驅。

回顧他生涯最無聊的，大概是2013年的時候。那時候他依然擁有頂尖球員的實力，但已屆34歲不幸腳跟肌腱撕裂，其後康復過來又迎來肩傷、膝傷。到2015年，高比拜仁寫上：「我身體讓我知道，是時候說再見了。」（But my body knows, It’s time to say goodbye.）

【以高比方式說再見】（按圖放大）

+ 8 + 8 + 8

然而高比在生涯最後一仗，在全球球迷面前轟入60分，創下最年長球員（37歲234日）單場攻入60分的紀錄，以經典向球迷告別。

8、24，哪個高比是你的最愛？（Getty Images）

高比拜仁生涯威水史（按圖放大）：