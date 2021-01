【Kobe逝世一周年】不朽的「黑曼巴」生涯　365日後我們未有忘記

撰文: 楊宇翹 最後更新日期: 2021-01-26 21:08

一宗直升機意外,高比拜仁去年離開人世,跟我們永遠告別。 然而這365日,我們的療傷間再世界疫情困局間,人們生活起了異常變化。 惟適時看看那單場81分﹑謝幕戰的60分、高比拜仁在球場上亦留下過的紀錄,「黑曼巴」精神就是長存。 Mamba out?他一直都在。就讓我們在他逝世的一周年,重溫「黑曼巴」生涯。

高比的籃球生涯開端與父親祖拜仁(Joe Bryant)息息相關,父親曾為職業籃球員,效力過76人、快艇和火箭。Kobe 3歲便開始打籃球,愛隊正正就是湖人,8歲的時候祖父會將NBA比賽的錄影帶寄給他研習,每逢夏天Kobe也會參加籃球夏令營。 踏入青少年階段,這名NBA球員之子在費城Lower Merion高中籃球隊的4年時間,所有位置也通通打過,然而他的目標只有一個:就是成為NBA球員。

高比拜仁17歲那年,獲黃蜂以首輪13位選中,其後交易到湖人。(美聯社)

高中生跳班NBA在現今球壇非新鮮事,惟會帶到80至90年代,加納特1995年的先例就為高比的決心打了強心針。結果在他17歲那年,獲黃蜂以首輪13位選中,其後交易到湖人,展開「紫金廿載」。

高比為湖人效力二十年,是當今球壇罕見的「One Club Man」,在Kobe身上看到的一生一球會除了的愛戴,更是責任。他與湖人經歷高低起伏,與「巨無霸」奧尼爾搭檔在2000至02年間為湖人連贏3年總冠軍,創下湖人盛世。

奧尼爾與高比拜仁一起贏得3次總冠軍。(Getty Images)

奈何2003年,高比捲入一宗強姦案,一夜之間令NBA金童形象全面插水,大多數贊助商和代言合約離他而去,然而事件最終因女事主拒絕出庭作證不了了之。經過低谷,高比為自己改了「黑曼巴」(Black Mamba)的稱號,寓意他將以如速度極高、擊性、靈巧和強悍的毒蛇般重生。

2006年對多倫多速龍一戰,成為我們永世的高比81分經典。(網上圖片)

在奧尼爾2004年離隊後,高比成為湖人的重建重心。縱然球隊屢次無緣總冠軍,甚至季後賽早早出局,但高比在2005/06球季常規賽交,出場均35.4分的生涯最高。把得分重責攬在身上的高比,2005/06、2006/07蟬聯NBA得分王,而在2006年對多倫多速龍一戰,亦成為我們永世的高比81分經典。

2007/08球季高比成為常規賽最有價值球員(MVP),惟總決賽不敵當時的塞爾特人。(美聯社)

湖人在重建後的2007/08球季返回競爭行列,過五關斬六將,NBA總決賽終重現「紫金」光芒,而高比亦成為常規賽最有價值球員(MVP);奈何,總決賽不敵當時的塞爾特人「三巨頭」。惟「黑曼巴」精神就是要比昨天更強,Kobe帶領湖人捲土重來,接着兩個球季奪得生涯第4及第5隻冠軍指環,兩度成為總決賽最有價值球員。

2009、2010年Kobe帶領湖人捲土重來,奪得生涯第4及第5隻冠軍指環。(Getty Images)

Kobe的國際賽生涯也在2008起添上里程碑,他2008、2012兩度為美國贏得奧運金牌。NBA的成就加上兩奧運獎牌的重量,Kobe獲封為史上最佳的籃球之神米高佐敦並駕齊驅。

回顧他生涯最無聊的,大概是2013年的時候。那時候他依然擁有頂尖球員的實力,但已屆34歲不幸腳跟肌腱撕裂,其後康復過來又迎來肩傷、膝傷。到2015年,高比拜仁寫上:「我身體讓我知道,是時候說再見了。」(But my body knows, It’s time to say goodbye.)

然而高比在生涯最後一仗,在全球球迷面前轟入60分,創下最年長球員(37歲234日)單場攻入60分的紀錄,以經典向球迷告別。

8、24,哪個高比是你的最愛?(Getty Images)

高比拜仁生涯威水史(按圖放大):