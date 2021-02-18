【NBA】金塊中鋒0.1秒離奇犯規　「助攻」比爾罰球絕殺

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-02-18 14:55

0.1秒絕殺真有其事，0.1秒犯規而致落敗卻少之又少，惟金塊的謝米高格連（JaMychal Green）今日證實罕有事情確實存在。 巫師對陣金塊的賽事最後2.1秒，雙方128：128平手，持有球權巫師由比爾（Bradley Beal）發動攻勢。在0.1秒之際球證鳴聲一響並判罰謝米高格連犯規，結果比爾兩罰皆中，巫師130：128擊敗金塊。

巫師今仗可謂以實力加運氣1取勝，首節已落後金塊20分的他們及後急起直追，至半場前更6分反超。

惟此氣勢在尾節遭金塊的祖傑（Nikola Jokic）及波特（Michael Porter Jr.）的連環三分撲熄，金塊打出一段14：4攻勢。

謝米高格連（JaMychal Green）最後0.1秒犯規，導致巫師130：128擊敗金塊。（影片截圖）

雙方戰至128：128平手，巫師暫停後擁有控球權，邊線開球予比爾處理。這名球星於底線切入禁區上籃，在最後0.1秒球證鳴起雞聲，認為金塊謝米高格連防守之際遇比爾發生身體碰撞，儘管金塊不滿此判決，但也只能目送比爾兩罰皆中，巫師憑着這爭議球「絕殺」金塊。

賽事主要球員表現：

究竟有沒有身體接觸？（影片截圖）

今仗比爾縱使轟入25分，惟表現不夠隊友搶鏡。韋斯保克（Russell Westbrook）全場15投僅5中兼8次失誤，但仍拿下12分、13籃板、12助攻，完成本季第7次、生涯第153次的「大三元」。

另外伯坦斯（Davis Bertans）今日火力全開，三分球11次起手中9球，取下生涯新高的35分。

最後0.1秒的犯規：

Bradley Beal got fouled with 0.1 seconds left



He sunk the game-winning free throws 😤 pic.twitter.com/fsqCA62xiA — Bleacher Report (@BleacherReport) February 18, 2021

福布斯預計2021年NBA收入十大球員（按圖放大）：