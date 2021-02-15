【NBA】籃球場上的「年初四咁嘅樣」　湖人獨行俠齊中止連勝

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-02-15 19:24

「年初四咁嘅樣，係點嘅樣？」 NBA今日（15日）就有兩大球星親身示範。一邊有怒轟44分、9助攻和7籃板仍未能領軍取勝、4連勝斷纜的當錫（Luka Doncic）；另一邊廂的苦主，則是右腳阿基里斯腱傷勢惡化的安東尼戴維斯（Anthony Davis）。

當錫怒轟44分仍輸球

勝敗乃兵家常事，輸球並不可怕，但最痛苦的不過是出盡「奶力」仍被迫吞下一敗。當錫今 日率獨行俠對上拓荒者，剛在過去6戰中取得4勝的獨行俠本狀態大勇，但拓荒者的火力更猛。

獨行俠被中斷4連勝。（AP）

拓荒者在第三節火力全開，其中主將尼拉特（Damian Lillard）獨轟16分，球隊單節就射入47分，這讓獨行俠一下子被擊潰。雖然在最後49.5秒有芬尼史密夫（Dorian Finney-Smith）的三分追平，但尼拉特馬上回禮；最「灰機」的必然是當錫在最後有空檔，卻未能把握追平機會。

44分、9助攻和7籃板，但無緣5連勝，這樣當錫相當懊惱，當場抱頭歎氣，準「雙雙」如無物。

當錫年初四咁嘅樣：（按圖放大）

當錫雖交出準雙雙但仍無力帶領球隊取勝。（AP）

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上場戴維斯復出英勇砍下35分。（Getty Images）

早前才因右腳阿基里斯腱痠痛而休戰兩場，雖然在前場對灰熊狂轟35分，但今場卻傷勢加劇提早離場，湖人也以105：122不敵金塊，被迫中止6連勝。戴維斯在上半場完前持球面對祖傑（Nikola Jokic）並切入，即時傷到舊患；他一臉痛苦的按着跟腱位置，但仍一瘸一拐地完成罰球然後離開球場。

下半場湖人只好調整出場人腳，由古斯馬（Kyle Kuzma）頂上，但失數如倒水一樣不止，金塊在下半場接管比賽，末節更到了21分的差距。賽後證實戴維斯舊傷加劇且有腫脹出現，但明天會接受MRI檢查才更清楚狀況。

今場尚未完成上半場就要提早離場。（Getty Images）

湖人賠了夫人又折兵：（按圖放大）

同場加映，美媒評過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）

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10年來影響着湖人的畫面（按圖進入）：