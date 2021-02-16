【NBA】施蒙斯42分都要輸　「襟兄弟」卡拉臣8個三分擊退76人

撰文： 威廉神 最後更新日期： 2021-02-16 15:20

日前不敵太陽的76人，今日面對爵士縱使有施蒙斯（Ben Simmons）轟入生涯新高42分，惟對手大開三分雨，當中貢獻8個三分的卡拉臣（Jordan Clarkson）終取下40分，76人最後123：134吞敗收場。 輸波令人失落，接連落敗更是心煩氣躁，如若連續兩場遭不同的「襟兄弟」擊敗，也許只有施蒙斯知道當中感受。

76人中鋒艾比迪（Joel Embiid）因背部肌肉緊繃，今日未有上陣，施蒙斯得孭起得分重任。

中鋒艾比迪（Joel Embiid）缺陣，76人最後123：134吞敗收場。（美聯社）

爵士憑三分球制勝

這名控衛成為第一攻擊點交足亮麗數據，他攻下個人生涯最高的42分，亦交出9個籃板及12次助攻，不過「準大三元」的表現結果不敵球隊的最大「缺陷」。

76人全場命投比對手多但三分僅得8個；反之爵士全場投入18個三分，縱使在「顏色地帶」完全輸蝕，他們亦能憑外線攻擊力克對手。

爵士卡拉臣今日命中個人生涯最多的8個三分球。（路透社）

爵士第6人卡拉臣今日也打出代表作，命中個人生涯最多的8個三分球下，他取得40分，加上米曹的（Donovan Mitchell）的24分，爵士連勝紀錄延至8場，繼續站穩西岸「一哥」位置。

值得一提，施蒙斯今天的數據亦令他成為76人自2000年後第三位能取下40分或以上的球員。

施蒙斯攻下個人生涯最高的42分，交出9個籃板及12次助攻的「準大三元」。（美聯社）

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惟相比起數據，今日賽事另一焦點為施蒙斯與卡拉臣的「襟兄弟戰役」對決，二人同為女星Kendall Jenner的前男友，今場施蒙斯吃下敗仗。

然而該女現任正印為太陽的卜克（Devin Booker），周日76人以111：120不敵太陽，令施蒙斯兩日內均未能在「襟兄弟戰役」中得勝。

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