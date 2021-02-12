【NBA】勇士新秀自爆國語成績年年A+　未食過火鍋但愛吃蘋果

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-02-12 16:28

勇士今日再有史提芬居里打超水準表現，並以111：105擊敗魔術，繼續保持勝利氣勢。不少球迷對新秀韋斯文（James Wiseman）賦予厚望，惟他因手腕受傷將缺陣一至兩場。 不過，原來這名「榜眼」實情是中文專家，早前更在勇士頻道上大秀國語。

史提芬居里今日再開火力，獨轟40分兼包括10個三分，勇士壓倒性擊退魔術。不過向來把守內線的韋斯文卻證實手腕受傷缺陣，預料D格連需再「客串中鋒」多一會，勇士才會有正中鋒助陣。

史提芬居里今日對戰魔術，獨轟40分兼包括10個三分。（美聯社）

談到韋斯文，這名逾2米高巨人原來從小學習中文，早前他更為勇士頻道拍下中文教學影片，說起國語來有板有眼。片中韋斯文說道自己約初中時朋友們開始學習外語，惟在人人選擇西班牙文之際，他想與別不同因而接受國語授課，其後更年年取下A+成績，看來韋斯文的語言天份不錯。

NBA三分榜排名，命中率最高竟然是⋯⋯（按圖放大）：

+ 9 + 9 + 9

韋斯文說道在學校的中文成績年年取下A+成績。（影片截圖）

韋斯文還懂什麼中文字？

+ 2 + 2 + 2

韋斯文片中在抽出不同的英文生字，並在翻譯至中文讀出來。有趣的是當他抽到「chopsticks」時，表示自己能純熟地運用筷子，也很愛中國菜。