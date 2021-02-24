【籃球熱話】NBA在中國解凍在望？　消息：央視擬3月8日復播NBA　

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-24 17:49

中國中央電視台（CCTV）自2019年10月的「莫利事件」開始，停播NBA賽事至今。一年多之後，終於出現轉機。《環球時報》英文版引述消息指，NBA轉播3月份解凍在望。

2020/21新球季賽事已在2020年12月22日展開，至今已經超過30輪賽事。可是在中國直播NBA賽事的央視5台（CCTV-5）依然未有轉播任何一場賽事。

事緣火箭隊時任總經理莫利（Daryl Morey）2019年10月4日在Twitter一則公開支持香港示威活動的帖文，觸動中國神經，導致中國籃球協會和騰訊體育相繼與火箭割席，中央電視台在4日後宣布暫停轉播NBA在中國的季前熱身賽，其後更停播一切賽事。

即使在總決賽期間一度解禁，2020/21球季已今，NBA仍未在中國復播。

莫利支持香港示威活動觸動中國神經，巨星勒邦占士曾批評對方失言。（Getty Images）

【重溫：莫利事年來龍去脈】（按圖進入）

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中國籃球記者率先放風

「莫利事件」一年之後，中央電視台2020年10月9日突然解禁，指出NBA「在支援中國人民抗擊新冠肺炎疫情等方面做出了積極努力」，宣布10月10日直播總決賽湖人對火箭的Game 5賽事。

惟此後禁令持續，2020/21球季仍未復播。至今年2月21日中國著名籃球記者趙環宇在微博發文稱，「如無意外，央視將在3月初的NBA全明星周末期間恢復NBA賽事轉播。對於很多球迷來說，此時此刻是否想高歌一曲：等了好久終於等到今天，夢了好久終於把夢實現～」

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中國著名籃球記者趙環宇在微博發文稱，央視即將復播NBA。（微博截圖）

【2019 NBA季前中國賽】（按圖放大）

《環時》英文版加持

趙環宇的說法，獲官媒《人民人報》的海外分支《環球時報》英文版加持，轉載NBA即將在3月8日明星賽周末復播的消息，而且並不限於明星賽，常規賽亦將會回復直播，惟該報指出，消息暫時未獲中央電視台證實。

NBA在中國即將復播的喜訊，令不少期待已久的籃球迷感到振奮。然而亦有部分人因莫利或聯盟未向中國球迷作出正式道歉餘怒未消，聲言不會在央視看NBA，其中一人在微博留言稱：「至少他們不應轉播費城76人的賽事」——莫利去年10月離開火箭，轉到76人出任籃球事務總裁。

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趙環宇的說法，獲官媒《人民人報》的海外分支《環球時報》英文版加持。

消息指央視將會在3月8日上演的明星賽周末復播NBA。（Getty Images）

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湖人10年後重奪總冠軍，球迷紛紛到街頭同賀（按圖放大）：

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