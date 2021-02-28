【NBA知識】當錫證NBA更易得分？　歐洲籃球區域聯防難以攻破

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-02-28 15:20

在NBA的第三個賽季，當錫（Luka Doncic）已經打響名堂，二度入選全明星賽，更成為了球隊的中流砥柱。 畢竟在加入NBA前，當錫已經是西班牙甲組籃球聯賽的MVP，實力早已證明，更說出NBA打球比歐洲容易的豪語？

這樣語出驚人的事件，當錫早就澄清是傳媒的斷章取義，強調自己的意思只是想表達歐洲的場地比較小，又沒有防守三秒規則的事實。不過當錫的表現，短短兩年就已經躍升到球星級數，不禁讓人思考NBA和歐洲籃球的差別，是不是就如當錫「所言」，NBA更易得分？

當錫曾在歐洲籃球聯賽打滾。（Luka Doncic Instagram）

曾在皇馬和當錫做隊友的甘巴素（Facundo Campazzo），今季效力金塊始挑戰NBA，他直言：「我明白當錫為何這樣說，因為他太有天賦，我度過了地獄般震撼教育，有時會忍不住向神禱告。」

在當錫的身邊成長，必然在訓練的過程中吃下不少苦頭，而歐洲的玩法也的確實和NBA大相逕庭。

NBA和歐洲籃球大不同？（按圖放大）

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「空間變大，沒有防守3秒，但同時（歐洲）防守者體能驚人，而且那裏的人都說NBA不防守，他們卻守得兇狠。」甘巴素陳述歐洲的情況。

莫論那一個地區的籃球比較容易打，只能說美國和歐洲的風格和對球員的需求都不一樣。

現已成為NBA球星之一，前途無可限。（Getty Images）

同場加映，數據史上單場最差紀錄竟然有⋯⋯（按圖放大）：

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數據史上單場最佳紀錄（按圖放大）：

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【NBA十大最難以突破紀錄】（按圖放大）：