女生自強｜香港首籃球員獲飲料品牌贊助　李祉均現實與夢想的思索

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-03-03 16:43

男子甲一長駐修頓作賽，女子甲組卻只能遊走北河街、石硤尾體育館比賽。 贊助這件事在男子甲一很常見，惟女甲兩年前才出現第一位有品牌合約贊助的球員。 近日，Red Bull宣布簽下首個香港籃球員，而兩年前後還是她，李祉均。

李祉均為前協恩中學隊長，曾率理工大學奪大專兩連霸，效力女甲球隊偉邦，現任香港隊隊長。2018年，李祉均成為Nike旗下首個簽約贊助的女籃球員，今年再有新里程碑。「當男生還未有，Red Bull選擇先簽一個女生，好像終於有一件事是女籃比男籃早發生。」李祉均笑言。

兩年後，李祉均再獲品牌賞識。（公關提供）

女籃球員需要的一個肯定

兩度為兩大品牌創先河，除了感激外界賞識，也感恩在自己籃球路不同階段加上鞭策和肯定。特別在疫情間的停濟，這次簽約提醒她必須更努力前進，「鼓勵我不要停，必須繼續。」

「開心」兩字聽了不下數十次，數十秒的錄音中，她先「戴頭盔」預告自己會回答得不好：「好久沒有訪問了，你也知道上一次真正比賽已經是Red Bull World Final。」



出征多倫多參與3打3賽事已是2019年9月了，那時還不用戴口罩，香港還有籃球；當時李祉均等一行四人代表香港出戰，最後只不敵東道主加拿大，亞軍完賽，對她來說是用腳腕「換來」的一場勝利，「我就是這樣，牛一樣，上場就甚麼都不想，只管衝。」

上個賽季，李祉均「開發」三分技能，包攬得分后和三分后。（資料圖片/張倩儀攝）

2019年李祉均參加全球三人籃球比賽。（資料圖片/鄭子峰攝）

+ 5 + 5 + 5

25歲 來一點點不一樣

25歲剛畢業，也是技術、體能和經驗最平衡的年紀，但亦是面對工作和籃球共存的階段。望繼續衝刺，卻突然爆出肺炎，空白的適應期讓她的計劃通通變成未知。「擔心畢業後少了時間，又想要一份不影響打球的工作，又會擔心年紀漸大體能變差⋯⋯這一年空白，人都空了。」

接下來除了仔持命中率，她更想提升傳球和視野。（資料圖片/張倩儀攝）

現時在學校中任職教學助理的她，一邊報讀教育文憑，一方面又想堅守挑戰WCBA的夢想，迎來人生的轉捩點，下一步李祉均到底該怎麼走？連自己都沒有答案。

茫茫前景 同樣像牛一樣堅定

最明確的是她會繼續進步，繼續像牛一樣地打籃球。

牛一樣的衝勁，換言之就是不夠冷靜，「想要多一點做『大』的味道，你懂嗎？現在應該是成熟期⋯⋯」她說，「做大」的第一課就是不能「太衝」：「這幾年我不想再只靠身體質素打球，做好一點組織、提升視野。」

在畢業前率理大打下大專兩連霸。（資料圖片/李澤彤攝）

雖然已登上香港女籃的最高峰，但對她來說，籃球不會有夠的一天。（資料圖片/李澤彤攝）

由只速度，快攻佔絕大部分得分手段的中學時代，李祉均發展出拿手的急停中距離，嶄露頭角。大學、女甲，她的腳步、中距離加上日漸累積的經驗，讓她慢慢進化成大專兩屆MVP和聯賽得分后。2019年賽季，意識到對手原來會看輕自己在三分線上的存在，決心在季後賽放膽起手，同季奪得三分后，總有進步的空間，她是這樣想。

「獨食」、「不傳球」一直都是對她最大的指控，也是她最在意，最想改變的印象。「由沒有三分到不會傳球，過程中不斷聽到有人跟我說我要怎樣打，我覺得25歲後保持體能之餘，腦袋要再進化。」李祉均笑說。