【Red Bull Reign】李祉均愈戰愈勇　香港女籃多倫多勇奪亞軍

香港女籃的卓婷、李祉均、王家怡及陳偉萍遠赴加拿大多倫多，出戰「Red Bull Reign 3 人籃球賽全球總決賽」，港女籃雖然首兩仗失利，但她們及後逐漸回勇，而李祉均更成為隊中「得分王」，並殺入決賽，可惜不敵東道主加拿大，屈居亞軍。

由卓婷、李祉均、王家怡及陳偉萍組成的港女籃代表，在女子賽與加拿大、英國及俄羅斯戰雙循環的小組賽，決定決賽席位。

港女籃在首循環賽事中，以8：10不敵東道主加拿大。不過，4名女將及後逐漸入局，第2仗與俄羅斯交手，俄羅斯隊雖然擁有身高優勢，但李祉均以靈活的步法經常快速轉向，使對手在防守時吃盡苦頭，而她的手感亦漸入佳境，在俄羅斯隊身上獨取9分，在關鍵時刻博得兩個罰球並悉數命中，追成10：10平手，將賽事帶進加時階段，其中一隊取得兩分便可獲勝，港女籃以11：12憾負。

港女籃在擊敗英國後，心情激動。（鄭子峰攝）

險勝英國 激情相擁



首循環最後一仗與英國交手，李祉均表現繼續大勇，在落後5分下，個人攻入一球妙絕的「Reverse Layup」，連轟5分扳和9：9，再度需要以加時分勝負。縱然先落後英國一球，而李祉均鏟籃得手，及後再博得犯規，射入一個罰球反勝英國，取得首場勝仗，而隊友隨即衝入球場，互相擁抱慶祝。

表現突出的李祉均，多次以速度突破，在賽事中更交出一球精彩的上籃。（鄭子峰攝）

在英國身上取得首勝後，4名女將找到進攻的方式，以李祉均為重心，並信心大增。在再鬥加拿大一仗，李祉均除了鏟籃外，中距離投射同樣準繩，加上王家怡的兩分球，追成6：6平手，李祉均繼續運用自己的優勢，比賽末段連續4球上籃得手，並以12：8成功「復仇」。

港女籃在俄羅斯身上成功「復仇」，眾將興奮得相擁慶祝。（鄭子峰攝）

李祉均拗柴傷出 將士用命晉決賽



港女籃乘勝狙擊迎戰俄羅斯，戰情相當緊湊，王家怡再度射入重要的兩分球，助港隊領先兩分，而俄羅斯在重要關頭兩罰全失，加上李祉均再度強行鏟籃得手，以10：9險勝俄羅斯，連取3場勝仗。最後一仗鬥英國同樣不容有失，李祉均在跳投得手後，落地「拗柴」退下火線，隊友將士用命，卓婷在重要關頭兩罰全中，以7：8僅敗，但仍然足以次名晉級決賽。

決賽賽制有所改變，最先到21分的隊伍勝利，加拿大在開賽早段一直領先，一度拉開6分優勢，港女籃今仗跳投「In & out」，一度落後8：17，加拿大勝利在望之際，4名女將並無放棄，連追6分，可惜未能逆轉，以16：21不敵加拿大，屈居亞軍。