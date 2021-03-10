林書豪G.League生涯告一段落　回歸NBA仍前途未卜

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-03-10 15:39

林書豪效力的球隊聖克魯斯勇士（Santa Cruz Warriors）今日在發展聯盟（G.League）4強賽以96：108不敵魔術（Lakeland Magic），無緣進身決賽，林書豪的G.League旅程告一段落。 32歲的林書豪，前程重回未卜狀態。

聖克魯斯勇士今天在G.League季後賽4強賽與魔術（Lakeland Magic）正面對決，縱使林書豪攻下全隊最高的20分，但最終仍以12分之差落敗並出局。

聖克魯斯勇士今日在發展聯盟4強賽以96：108不敵魔術（Lakeland Magic），無緣進身決賽。（官方Twitter）

林書豪此戰狀態不俗，得到20分、4助攻及1籃板。總括今季G.League賽事，林書豪常規賽出戰9場，場均19.8分、6.4助攻、3.2籃板，投射命中率高達50.5%，在有背傷的情況下仍能維持此狀態，表現相當不錯。

林書豪常規賽出戰9場場均19.8分，表現相當不錯。（Instagram）

【林書豪為重返NBA全力備戰】（按圖放大）

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「能成為這隊伍的一份子令我十分享受」，賽後林書豪未有太大失落。他最後亦提到，有關加盟NBA的可能，此刻未能回應：「一切仍沒有明確的答案；我自覺是策動者，能為任何球隊帶來經驗，但此刻唯有拭目以待。」

林書豪去年離開CBA球隊北京首鋼，決心重返NBA舞台，沒有球隊招手之下，毅然加盟發展聯盟，希望以表現博取NBA球隊垂青。

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