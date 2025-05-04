NBA季後賽︱金塊力壓快艇晉身西岸準決賽　夏登再次Game 7 失蹤

NBA季後賽首輪金塊與快艇要鬥到Game 7才能分出勝負，比賽餘下9分鐘當金塊領先35分，基本上勝負已分，終順利以120：101「搶7」成功，晉身西岸準決賽。賽後最大焦點卻不是金塊眾將的高水平發揮，而是夏登在第4支球隊輸掉關鍵的第7戰。



NBA季後賽︱金塊力壓快艇晉身西岸準決賽，主將祖傑稱「季後賽每個人都要挺身而出」。（路透社）

金塊主將祖傑：季後賽每個人都要挺身而出

金塊球員眾志成城帶來勝利，今場6位球員得到15分或以上，成為歷來首支在Game 7達到這創舉的球隊。 哥頓（Aaron Gordon）攻入22分，巴恩（Christian Braun）21分，梅利（Jamal Murray）、祖傑（Nikola Jokic）、韋斯保克（Russell Westbrook）各得16分，樸達（Michael Porter Jr）也有15分進帳。

祖傑賽後說，「我們知道在季後賽，每個人都要挺身而出。是進攻還是防守？真的無關重要。能量方面每個球員都要提升表現，每個人都必須帶來貢獻，尤其是今日……而每個人都做到了。」

NBA季後賽︱夏登再次在Game 7 失蹤，5年間在4間不同球會被淘汰。（路透社）

夏登Game 7再次表現差勁

尼納特（Kawhi Leonard）為快艇攻入全隊最高的22分，陣中另一球星夏登（James Harden）卻表現大為失準，上陣35分鐘只起手8次，僅命中2球，連同兩記罰球也只得7分，就算有13個助攻，不足以阻止球隊落敗。

根據統計，夏登在過去13場被淘汰的比賽之中，他的射球命中率只得39%；就算是2020年西岸首圈火箭在Game 7以104：102擊敗雷霆一仗，夏登也只是15射中4，三分球9次起手射失8球。夏登在Game 7表現奇差，從火箭、籃網、76人到今次在快艇，已經在4次不同球隊經歷Game 7被淘汰。

Game 7 「失蹤者」夏登



2024/25 西岸首圈對金塊：7分／8射2中（快艇）

2022/23 西岸準決賽對塞爾特人：9分／11射3中（76人）

2020/21 東岸準決賽對公鹿：22分／17射5中（籃網）

2017/18 ：西岸決賽對勇士：32分／29射12中（火箭）



表現難以對得起昂貴人工 被嘲「Little Game James」

在這4場比賽入面，他平均每場只得17.5分，射球命中率只得33.8%（65射22中）；如果不計算年代較久遠、2018年對勇士的西岸決賽，只計近5年的3場，更會跌至場均12.7分、命中率27%。

夏登這樣的表現，實在難以對得起他的名氣和逾3000萬美元年薪，也難怪他在今仗後受盡網民批評，甚至給他一個「Little Game James」的花名，諷刺他每逢關鍵時刻便猶如在球場上「失蹤」。