NBA｜金塊突辭退冠軍主帥米高馬龍　傳與總經理內訌雙雙被炒

NBA球隊丹佛金塊在香港時間周三（9日）凌晨宣布，辭退執教10年的主帥米高馬龍（Michael Malone）及總經理保夫（Calvin Booth）。

NBA常規賽步入尾聲，金塊突然炒教練舉動震驚聯盟，The Athletic指原因之一，是米高馬龍與保夫內訌，關係持續惡化下，班主因此手起刀落同時送走兩人。



NBA常規賽關鍵時刻，金塊突然辭退冠軍教頭。（路透社）

米高馬龍曾領金塊首度登頂 班主：決定絕不容易

金塊陷入三連敗，以47勝32負排西岸第4，常規賽還餘3輪，但僅領先第8的勇士1場勝仗，正是球季關鍵時刻。籃球記者Shams Charania指米高馬龍被辭退消息，連金塊一眾球員都感到震驚。

米高馬龍2015年開始執教金塊，並率隊在2023贏得隊史首個NBA總冠軍。金塊班主祖殊高安基（Josh Kroenke）在聲明中，表示作出今次決定絕不容易，但唯一目的是幫助球隊爭奪今季總冠軍。

祖傑近期表現出色，但球隊戰績平平。

防守效率排聯盟20 引眾將不滿

The Athletic指，更衣室內部對球隊今季防守表現感到失望，他們平均每100次攻防失115.1分，在聯盟排名第20，遠低於榜首的雷霆（106.7分），隊中頭號球星祖傑（Nikola Jokic）對此尤其不滿，早前金塊不敵勇士時，便看到他罕見地在後備席上不斷抱怨（影片如下）。

教練與總經理不和 對球隊發展方向現嚴重分歧

USA Today指，米高馬龍數年前便一直希望以有能力的老將來幫助祖傑，保夫則主張同時發展年輕戰力，兩人分歧愈來愈大，逐漸滲入球隊每個角落，金塊內部開始出現裂痕。

The Athletic的報道中亦特別提到，米高馬龍近期多次在比賽末段，派出36歲的韋斯保克（Russell Westbrook）而不是25歲的比克基特（Jalen Pickett），令保夫感到沮喪。

韋斯保克近期多次「自爆」，成為球迷笑柄。（路透社）

韋斯保克去年夏天加盟金塊，今季場均上陣28.1分鐘，出場時間排名隊內第5，然而近期他多次在比賽末段出現誇張失誤將勝局斷送，因此今次也有網民笑指他還「斷送了米高馬龍的教練生涯」。