NBA｜祖傑今季鎖定場均三雙成史上中鋒第一人　助金塊躋身季後賽

NBA常規賽進入尾聲，金塊以117：109擊敗灰熊，核心球星祖傑（Nikola Jokic）再次交出三雙，貢獻26分12次助攻及16次籃板，助球隊提前一輪鎖定季後賽席位。

這位塞爾維亞球星也提前確定今季場均數據達到三雙，是「大O」奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson）和韋斯保克（Russell Westbrook）後NBA史上第三人，也是唯一一位取得此成就的中鋒。



祖傑再獻三雙，助金塊鎖定季後賽席位。（路透社）

「小丑」祖傑今仗錄得本球季第34次「大三元」，雖與韋斯保克在2016/17球季錄得史上最多三雙的42次紀錄還有一段距離，不過祖傑得分、助攻及籃板三項數據，今季都名列三甲之內。

他今季場均得分29.8排聯盟第3、12.8次助攻及10.3次籃板都排在第2，表現相當全面及穩定，祖傑與雷霆球星基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也被認為是今季常規賽MVP兩大熱門。

成為歷史第三人，而且還是唯一達到此成就的中鋒，賽後祖傑回答風格一如以往般輕描淡寫：「很好，我以前未曾做過。我不知道該說些什麼，很不錯。」

祖傑成為NBA歷史上首位單季場均數據達到三雙的中鋒。（Getty Images）

「小丑」今季表現持續搶眼，3月曾打出31分、22助攻和21籃板的大三雙表現，因此成為NBA史上首位單場錄得「30+20+20」的球員，但球隊戰績反覆，日前金塊更突然辭退執教10年的主帥米高馬龍（Michael Malone）及總經理保夫（Calvin Booth）。

現時金塊雖排第4，且領先第8的灰熊2場勝仗，已鎖定季後賽席位，但跟第7的木狼僅1場勝場之差，下場對火箭賽果將會直接影響季後賽對手誰屬。

兩年前率金塊奪冠的米高馬龍，日前突被辭退。（路透社）

一數據證祖傑單核帶隊

30歲的祖傑今季是第10年征戰NBA，曾3次奪得常規賽MVP，7次入選全明星，更在2022/23球季率金塊奪隊史首個總冠軍，並獲總決賽最有價值球員，毫無疑問是球隊實力最出色球星。

分析員Tom Haberstroh日前為Yahoo Sports撰文時表示，他翻查NBA歷史上24位常規賽MVP得主的前10個球季，發現祖傑未曾與當季個人獎項得主或全明星球員當隊友，是名單中唯一一人。

後衛梅利（右）是祖傑好拍檔，但生涯至今缺乏個人獎項，也未曾入選過全明星。（Getty Images）

他列出各MVP得主在生涯前10年，身邊隊友入選當季全明星陣容、最佳陣容或最佳防守陣容球員的人數，其中以「魔術手」莊遜（Magic Johnson）最多，合計共有35人；當中平均人數是16人，按平均數為每年有1.6人，可祖傑是「唯一的0」。

該名單最接近祖傑的是木狼、塞爾特人名宿加尼特（Kevin Garnett ），他曾有隊友3次入選全明星，也有1位隊友入選球季最佳陣容，「祖傑最出色隊友是……梅利（Jamal Murray），可他在西岸全明星投票中，排名從未高於前10名」。

韋斯保克（右）曾是有名的「三雙機器」，但巔峰早已過去。（路透社）

祖傑當然也跟韋斯保克、迪安帝佐敦（DeAndre Jordan）這些曾入選過全明星的球員當過隊友，但他們加盟金塊已非巔峰狀態，韋斯保克近期表現更是屢遭球迷詬病。

Tom Haberstroh續指，祖傑在金塊生涯中，三位較為人熟悉的隊友梅利、艾朗哥頓（Aaron Gordon）及波特（Michael Porter Jr.），在球季最佳陣容中從未獲得任何一票，足見他是如何獨力支撐金塊，認為「小丑」完全有權要求加盟一支更出色的球隊。