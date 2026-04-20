NBA季後賽｜太陽布祿斯掌摑賀格倫判罰惡意犯規　84：119不敵雷霆

【NBA】鳳凰城太陽今（20日）和奧克拉荷馬雷霆進行季後賽首戰交手，未料比賽還沒開打，布祿斯（Dillon Brooks）和賀格倫（Chet Holmgren）就有一些小爭執，甚至在比賽當中，布祿斯在一次的防守下，還不慎賞了對方一記耳光，最後被吹惡意犯規。



這場比賽開打前，有鏡頭捕捉到，當兩隊準備跳球前，太陽「惡漢」布祿斯拿著比賽球熟悉球感，隨後雷霆中鋒賀格倫也想依樣畫葫蘆，不過他卻拒絕把球給對方，一直拿在手上，直到後來裁判介入，他才把球傳出去，不過也不是傳給賀格倫。

按圖細看過程：

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賀格倫比賽結束後聊到這件事，他似乎能理解布祿斯的舉動：

我的意思是，如果是我，我也不會把球給他，我並沒有放在心上，他有他自己的一套行事風格，我想他當時是想先把球交給他的隊友，但我還是在比賽開始前摸到了球，所以一切都好。

兩人在本場比賽中多次對位並發生劇烈的肢體接觸。（Getty Images）

然而就在比賽開打才過5分鐘，布祿斯又跑去找賀格倫麻煩，他在一次進攻時，不慎將球運掉，結果被協防的賀格倫給偷到，而他下一秒為了爭搶這顆球，竟直接一巴掌打在人家的右臉上。

按圖細看打臉過程：

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從另一個角度觀看經過：

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起初裁判吹判一般犯規，但經過畫面檢視後，升級為一級惡意犯規。

至於這場比賽，太陽團隊投籃命中率不佳，只有35%，三分球命中率33%，卜克（Devin Booker）全場進帳23分為最高，布祿斯則是拿下18分；雷霆方面，基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）攻下25分、謝倫威廉斯（Jalen Williams）奪22分、抓下7籃板並傳出6次助攻，最終太陽以84：119輸給雷霆。

太陽VS雷霆比賽精華：

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