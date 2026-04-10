NBA｜安東尼戴維斯被湖人交易換當錫　直言未得尊重：仍無法釋懷

【NBA】獨行俠球星安東尼戴維斯（Anthony Davis，AD）在勇士球星祖蒙特格連（Draymond Green）的Podcast節目中談到了他被交易到獨行俠的一些細節。安東尼戴維斯說自己以前還曾幻想過和當錫（Luka Doncic）聯手，聽到自己是交易當錫的籌碼時以為是開玩笑。



安東尼戴維斯說因為作客途中受傷，他就想着提前回洛杉磯治療，因為後面也要打快艇。然後他說在家的某一個時刻：「躺在床上。突然比連卡（Rob Pelinka，湖人籃球事務總裁）給我打電話，那時洛杉磯是晚上快9點，球隊是在紐約那晚上快12點了。我本來想第二天再回他，結果他又給我發短信說教練有事要和我商量。」

「我尋思可能是因為球隊想找個大個子參考下意見，然後Rich Paul（安東尼戴維斯的經理人）也聯繫了我，我沒接到他的電話，他打電話給我妻子，讓她告訴我給他回電話。我給Rich Paul打了電話，我問Rich Paul有什麼事，他說：『AD，你剛被交易到達拉斯。』我回他，『得了吧，別胡扯了！』」

「其實我之前跟Rich Paul聊過當錫，我說過，想像一下我和當錫一起打球，當時我不知道勒邦占士（LeBron James）會做什麼決定，是繼續打球還是退役。」

我並沒有考慮被交易的事情，也沒想過要申請離隊，我只是在思考未來。接下來要跟誰搭檔？

「而當錫在體型、傳球和得分方面最接近勒邦占士，他的這些能力最有利於我的比賽。」

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「所以當Rich Paul說達拉斯時，我簡直不敢相信。我說，『他們能用誰來交易我？當錫？那支球隊中還有誰能換我？』他說，『提醒你一下，他們剛打入過總決賽。』他還說，『你就是被交易去換當錫的。』」

我還在想這是開玩笑，我讓他閉嘴。

「我當時真的認為他是在開玩笑。與此同時，比連卡又打電話來，我讓他稍等。然後哈里遜（Nico Harrison，獨行俠球隊前總經理）也打電話來了，他說：『我告訴過你有一天我會來找你的，我想要你。』我還是半信半疑，我知道Rich Paul和哈里遜關係好，我仍然覺得他們這是在開玩笑，都在耍我呢。我就告訴他我會回電話。」

在NBA2023-24賽季當錫帶領獨行俠打入與塞爾特人的總決賽。（Getty Images）

「我再次給比連卡打電話，他就告訴我一切細節，基本上就是說我被交易去換當錫。他說的一些話我不太明白，比如他說，『當勒邦占士退役後，我們想要有人接手球隊，我們想要年輕化、重建球隊。』我就是不理解他所說的話。而且當他說話時，我已經心不在焉了，沒有聽進去他的話。掛斷電話後，我打開X平台查看ESPN記者Shams的消息，什麼都沒有。我覺得他們果然在玩我。然後艾比迪（Joel Embiid）打電話過來，我沒有接。我繼續上樓，另一個球員也打電話過來，我又回到Shams的頁面，看到了那條突發新聞。我跑上樓對妻子說：『寶貝，我剛剛被交易到達拉斯了。』」

安東尼戴維斯在湖人效力期間同勒邦占士一起搭檔了六個賽季。（Getty Images）

「我的手機就開始瘋狂響個不停，所有人都在給我打電話。我告訴了身邊的所有人自己被交易到達拉斯了，但沒有人相信我。」

我完全不知道這一切是怎麼發生的，我沒有預感，我無法理解。為什麼會這樣？

「賽季初我和比連卡有過交流，和JJ列迪克（JJ Redick）也談過，球隊表現很好，我個人的狀態也很棒，剛剛還打出了40+20的數據。他們說，『AD做戰術軸心，一切都在圍繞着AD來打。』勒邦占士也說，『這是AD的球隊。』我以為一切就會這樣進行下去。」

「但與此同時，雖然我從自身角度出發不太理解這筆交易，但從商業角度來看，我能理解。當錫就是當錫，你也能看到他目前的表現，他才25或26歲，而我已經31、32歲了。從商業角度出發，我確實不能生氣。但為什麼？我簡直無法理解，真的想不通，沒有人告訴我任何事情，沒有一個人說過一個字。」

安東尼戴維斯效力湖人期間與勒邦占士一起奪下了NBA2019-20賽季總冠軍。（Getty Images）

「打了我一個措手不及，告訴我，『是的，你被交易到達拉斯了。』這是我最不能接受的一點，而我至今也無法釋懷。

我覺得我值得比這樣來得更多的尊重。

我在那裏效力了六年的時間，我們贏得了一座總冠軍獎盃，而我甚至連一個電話或一條短信都沒有收到，告訴我他們正在考慮這麼操作。我唯一知道的就是比連卡在給我打電話，想告知我我已經被交易，但那是直到交易宣布前十分鐘才打來的電話。所以你們早就知道了。在某個時刻，肯定有關於用我換當錫的討論，但這些從來沒有傳到我的耳朵中。這整個過程中，這才是讓我最難受的地方。」

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