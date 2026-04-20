NBL總決賽｜香港金牛主場大勝上海玄鳥52分　2:0領先奪冠只欠一勝

2025/26賽季全國男子籃球聯賽（NBL）總決賽周日（19日）舉行第二場比賽中，香港金牛隊在啟德體藝館主場以117：65戰勝上海玄鳥隊，總比分2：0領先，在五場三勝制的比賽中「叫糊」。



首節，金牛隊立足防守，連續造成對手失誤，以24：12領先玄鳥隊。第二節，主隊進攻端多點開花，邦斯（Shamorie Ponds）登場後個人連得8分。在高效進攻之餘，球隊整體串聯出色，面對對手的聯防，球隊不僅用三分予以回應，更強悍地拼下9個前場籃板。半場結束，金牛隊以61：35領先。

香港金牛隊在啟德體藝館主場以117：65戰勝上海玄鳥隊。（IG@hongkongbulls）

上海玄鳥VS香港金牛比賽精華：

+ 7

換邊再戰，金牛隊攻防兩端持續施壓。所羅門（Richard Solomon）充分發揮身高與經驗優勢，在禁區內展現出極強的統治力。全隊在防守端也保持高度專注，徹底壓制對手並打出29：12的單節比分。三節戰罷，主隊以90：47領先。

末節，金牛隊隊員仍然手感火熱，最終以117：65大比分獲勝，總比分2：0領先，拿到冠軍點。

末節，金牛隊隊員仍然手感火熱，最終以117：65大比分獲勝。（IG@hongkongbulls）

所羅門為金牛隊獲得28分和8個籃板，邦斯拿下23分、6個籃板和6次助攻，阿諾斯克（E.J. Anosike）也獲得23分。

玄鳥隊方面，洛維特（Marcus LoVett Jr.）得到17分，道格拉斯（William Douglas）貢獻11分。

香港金牛周二（21日）將繼續坐鎮主場啟德體藝館，迎來總決賽第三場比賽。

相關閱讀：NBA｜勇士不敵太陽無緣季後賽 主帥卡爾談去留「永不離開居里」