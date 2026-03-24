NBA｜Cam Thomas加盟僅數周再失業　傳公鹿留資金續簽Pete Nance

【NBA】公鹿宣布裁掉才加盟數周的後衛湯馬士（Cam Thomas）以空出薪資空間，據《ESPN》記者Shams Charania報道，公鹿主要是為了給前鋒南斯（Pete Nance）一紙複數年合約。



24歲的湯馬士在2021年以選秀首輪第27順位加盟籃網，上季他雖受傷病影響出戰25場，場均仍有24分、3.3籃板、3.8助攻。

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本季在籃網打了24場，場均15.6分、1.8籃板、3.1助攻，在2月6日被籃網釋出後，湯馬士轉戰公鹿，在公鹿打了18場，場均16.6分鐘可得10.7分、1.6籃板、1.9助攻。

但湯馬士先前曾公開批評前東家籃網「不相信任何人」，現在又遭公鹿放棄，無法出戰季後賽證明自己，成為尋找新東家最大的議約障礙。

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