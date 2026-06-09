NBA｜特朗普入場累紐約人主場落敗？回應名嘴調侃：不確定他的IQ

【籃球】NBA總決賽第3戰今天在紐約麥迪遜廣場花園登場，美國總統特朗普（Donald Trump）親臨現場觀戰，成為首位到場觀看NBA總決賽的現任美國總統。他賽前在包廂內與紐約人老闆杜蘭（James Dolan）等人寒暄互動，現場周圍也設置防彈玻璃並進行高規格保安。



不過，特朗普在國歌演奏時敬禮的畫面登上球場大螢幕後，仍引來部分紐約球迷報以噓聲。賽後特朗普搭乘「空軍一號」返回華盛頓前受訪表示，自己聽到的大多是歡呼聲，現場氣氛相當熱烈。

美國總統特朗普親臨紐約人主場，現場觀戰。（Getty Images）

NBA總決賽G3紐約人111：115敗給馬刺：

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ESPN「名嘴」史密夫（Stephen A. Smith）賽前在節目中調侃表示，若紐約人輸波，他會怪罪特朗普。最終紐約人以111：115敗給馬刺，但系列賽仍以2：1領先。

對於史密斯的發言，特朗普回應稱對方是個不錯的人，但若想競選總統，必須具備高IQ，「我不太確定他是否符合這條件」。

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