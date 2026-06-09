NBA總決賽｜特朗普紐約觀戰　球場周邊提前封路　球迷禁攜袋入場

NBA總決賽第三戰6月8日舉行，紐約人（New York Knicks）挾總場數2:0的優勢，時隔27年重返主場——麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden，MSG）出戰總決賽。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將到場觀戰支持，成為史上首位現場觀賞NBA總決賽的在任美國總統，球場周邊將加強維安。



2026年6月8日，因應美國總統特朗普（Donald Trump）將到場觀看NBA總決賽，紐約麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden，MSG）周邊已裝設圍欄加強保安。（Getty Images）

紐約人將對陣聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）。紐约市警察局（NYPD）表示，因應特朗普預定出席，於比賽開始前4個半小時起，球場周邊多個街區被列為安全區域，除非持有比賽門票、火車票、區域內的商家，又或其他獲授權理由，否則一般途人不得進入。

紐约市警察局發聲明稱，鑑於總統當晚到訪球場，警方已與特勤局制定額外的安保措施。所有進入安全區域的人員都將接受安檢，且只設有為數不多的入口，建議球迷至少提前兩小時到達。

2026年6月8日，因應美國總統特朗普（Donald Trump）將到場觀看NBA總決賽，混凝土路障被運到紐約麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden，MSG），以加強保安措。（Getty Images）

警方表示，球迷應做好接受「特勤局級」安檢的準備，並遵守禁止攜帶任何手提袋或背囊。此外，由於安全考慮，季後賽期間在MSG球場外舉行的球迷觀賽派對，將於當晚取消。

路透社報道，特朗普重返白宮以來，曾出席多場備受矚目的體育賽事，其中包括在紐約舉行的美國網球公開賽（US Open）男單決賽。由於安檢混亂，導致入場緩慢，數千名持票者錯過比賽開場階段。